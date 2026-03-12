レポートオーシャン株式会社プレスリリース : アジア太平洋ディーゼル排気流体（AdBlue）市場、2033年までに64億4,480万米ドル到達へ｜CAGR 9.91%で持続的成長が加速
アジア太平洋ディーゼル排気流体（AdBlue）市場は、2024年から2033年までに27億5,340万米ドルから64億4,480万米ドルに達すると予測されており、予測期間2025年から2033年の年平均成長率（CAGR）は9.91%となる見込みです。この成長は、商用車の需要増加と厳格な排出規制が主な推進力となっています。AdBlueは、ディーゼルエンジンにおけるNOx排出を無害な窒素と水蒸気に変換する重要な液体であり、選択触媒還元（SCR）システムの一部として使用されています。
市場を牽引する要因：商用車需要の拡大
アジア太平洋地域における都市化や経済成長は、商用車の需要を急速に拡大させています。特に、インフラ開発や物流業界の拡大がこの需要を後押ししています。商用車が増加する中で、SCR技術を搭載した車両の採用が進んでおり、AdBlueの需要が急激に増加しています。これにより、商用車のフリート管理における重要な要素となるAdBlue市場は今後さらに成長を続けると予測されています。
市場の制約：価格変動と供給リスク
AdBlueの主成分である尿素の価格変動が市場の成長に対する重要な制約となっています。尿素の価格は地政学的な影響や原料供給の不安定性により変動しやすく、これが市場のコスト構造に影響を及ぼします。特に、商用車におけるAdBlueの使用量が増加する中で、安定的な供給が市場の成長を支えるために重要となります。価格安定性と効率的なサプライチェーン管理が、AdBlue市場の持続的成長に欠かせません。
技術的進歩と市場機会：SCRシステムの革新
SCRシステムにおける技術革新がAdBlue市場に新たな成長機会を提供しています。特に、SCRシステムの耐久性や効率性の向上が、DEF（ディーゼル排気流体）の導入を加速させています。これにより、鉱業、建設業、製造業といった産業分野での需要が増加しています。新技術がDEFの効率を高め、より広範な産業アプリケーションでの採用を促進していることが、市場成長を後押ししています。
競争環境と主要企業
アジア太平洋ディーゼル排気流体（AdBlue）市場には、BASF SE、TotalEnergies、Shell、Exxon Mobil Corporation、China Petrochemical Corporation（Sinopec）など、複数のグローバルな大手企業が参入しており、競争が激化しています。これらの企業は、技術革新と供給網の強化を通じて、市場での競争力を高めています。特に、SCR技術の進展とエンドユーザーのニーズに対応した製品開発が、企業の市場シェア拡大に寄与しています。
主要企業のリスト：
● ASA
● BASF SE
● CF Industries Holdings, Inc.
● TotalEnergies
● Nissan Chemical Corporation
● Mitsui Chemicals, Inc.
● Gulf Chemicals Sdn Bhd
● China Petrochemical Corporation (Sinopec)
● Shell
● Exxon Mobil Corporation
● Chevron Corporation
● Reliance Industries Limited
● WenZhou BlueSky Energy Technology Co, Ltd
市場セグメンテーション：用途別とエンドユーザー別の分析
2024年、乗用車および乗客車両セグメントは、アジア太平洋ディーゼル排気流体（AdBlue）市場において収益面で市場を牽引すると予測されています。特に、SCRシステムを搭載したディーゼル車両において、AdBlueは重要な役割を果たしており、NOx排出を無害な水蒸気と窒素に変換することで、環境規制を遵守するために不可欠です。
