ソフォス、2026年版アクティブアドバーサリーレポート：脅威グループの急増に伴い、アイデンティティ攻撃が主流に

ソフォス、2026年版アクティブアドバーサリーレポート：脅威グループの急増に伴い、アイデンティティ攻撃が主流に