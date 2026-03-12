半導体用真空ケーブルの世界市場2026年、グローバル市場規模（高真空式、超高真空式、極高真空式）・分析レポートを発表
2026年3月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「半導体用真空ケーブルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、半導体用真空ケーブルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要
最新の調査によると、世界の半導体用真空ケーブル市場規模は2024年に505百万ドルと評価されています。市場は高い成長が見込まれており、2031年には940百万ドルへ再調整された規模に拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は9.4%とされており、半導体製造装置投資の拡大や真空プロセスの高度化を背景に、需要が強く伸びる市場と考えられます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を評価し、それらが競争環境、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。半導体関連部材は国際分業が進んでおり、通商政策や輸出入環境の変化が調達、供給安定性、価格形成に影響しうるため、政策要因が重要な論点として扱われています。
真空ケーブルは、半導体製造に用いられる各種装置で使用されるケーブルです。例として、真空計用ケーブルや、真空プラズマ洗浄装置で使用されるケーブルが挙げられています。真空環境下での安定動作が求められるため、材料選定や構造設計、信頼性の確保が重要になります。装置の稼働率や歩留まりに影響しうる周辺部材であることから、品質と供給安定性が重視されやすい領域です。
市場分析と調査内容
本レポートは、世界の半導体用真空ケーブル市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から、定量分析と定性分析の両面で市場を整理しています。市場が継続的に変化することを踏まえ、競争状況、需給動向、需要変化に影響する要因についても検討されています。
分析対象期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売数量、平均販売価格を指標として市場規模の推移と将来予測が提示されています。地域別および国別でも同様の指標で予測が示され、地域ごとの需要の強弱や成長余地を把握できる構成です。さらに、製品タイプ別と用途別の予測も掲載され、セグメントごとの成長性や需要構造の違いを比較できる内容となっています。
また、選定企業の企業情報や製品事例が掲載され、2025年時点の主要企業の市場シェア推計も示されています。加えて、市場の成長要因、制約要因、事業機会、新製品投入または承認に関する示唆が提供されており、事業戦略の検討に活用しやすい構成です。
主要企業の動向
本レポートでは、世界の半導体用真空ケーブル市場における主要企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向などの観点でプロファイル化しています。これにより、各社の競争力や市場内での位置付けを比較できるようにしています。
主要企業として、Schmalz、CeramTec、Allectra、Pfeiffer Vacuum、Accu-Glass Products、LEONI、VACOM、Agilent、Gamma Vacuum (Atlas Copco)、MKS Instruments などが挙げられています。さらに、Keycom、MDC Precision、Kurt J. Lesker、LewVac、Luoyang Zhengqi Machinery Co、Hefei Huaerte なども市場プレイヤーとして記載されています。
