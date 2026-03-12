株式会社サンクユー、「今は回っている」という慢心が招く経営リスクを解説 ― BtoB-EC導入を先送りすべきでない5つの兆候 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、「今は受注処理が回っている」という理由で BtoB-EC導入の先送りや検討停滞を続ける企業が抱える経営リスク をわかりやすく解説した最新コラム『「今は回っている」という慢心が招く経営リスク｜BtoB-EC導入を先送りすべきでない5つの兆候』を公開しました。
本コラムでは、見た目の業務安定・平常運転が実は企業の競争力低下や成長機会喪失につながっている、という視点から「導入を先送りすべきでない5つの兆候」を整理しています。
経営層・事業責任者・DX推進担当者が 自社の現状を客観的に見直すための判断材料として活用できる内容です。
■背景：BtoB-ECの導入先送りが直面する隠れた危険
多くのBtoB企業では、「いまは受注処理も回ってる」「人を増やせば何とかなる」としてEC化や受注のデジタル化を先送りにしているケースが散見されます。
しかし、その慢心は次のような経営リスクを内包しています。
・競合他社に差をつけられる
・顧客満足度が低下する
・担当者依存による属人化が深まる
・アナログ業務が利益を圧迫する
・人手不足の影響が表面化する
本コラムでは、こうした構造的リスクと、「今先送りしているままではいけない」5つのサインを具体例として整理しています。
■ コラムで解説している5つの先送りリスクの兆候
1．属人的な受注処理が暗黙知で回っている
特定の担当者しか理解できない業務は、退職・異動などでリスクが表面化します。
2．受注スピードやエラーが増えているのに改善できない
人手や確認作業の増加が慢性化し、現場負荷が高まっている。
3．競合企業がEC化を進め成果を出している
顧客体験・自動化・データ利活用の差が生まれ、競争力の差に直結する。
4．電話・FAX・メールによるアナログ運用が非効率化している
入力工数・転記ミス・問い合わせ対応が増え、損失コストが拡大。
5．人手不足が恒常化し、採用で補えなくなっている
採用だけでは成長戦略が立てられず、仕組み化による改善が必要。
各兆候は、見た目には安定しているようでも “先送りが招く未来の損失” を可視化する指標として整理されています。
■ コラムはこちら（全文）
「今は回っている」という慢心が招く経営リスク｜BtoB-EC導入を先送りすべきでない5つの兆候
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/critical-signs-to-stop-delaying-btob-ec-digital-transformation/
■ サンクユーの支援について
サンクユーは、BtoB-ECの「導入検討」「要件整理」「構築・カスタマイズ」「運用改善」までを包括的に支援する企業です。
単にECシステムを構築するだけでなく、経営戦略としてのBtoB-EC導入設計や移行計画、現場定着化までの実装支援を強みとしています。
提供可能な支援例
・現状業務の可視化・課題整理
・BtoB-EC化戦略ロードマップ策定
・EC-CUBEを中心としたシステム設計・構築
・基幹システム・MA/CRM連携・自動化設計
・社内教育・運用設計・定着化支援
「受注業務は回っているが、将来が不安」
「EC化すべきか判断できない」
「競合との差を埋めたい」
といった企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
■ こんな企業様におすすめ
・UX の改善や受注処理の自動化を検討している
・人手不足による業務負荷の増加が懸念されている
・競合他社と差別化したい
・将来的な成長戦略として BtoB-EC を検討したい
