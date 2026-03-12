近鉄エクスプレス 健康経営優良法人2026（大規模法人部門）に3年連続で認定

株式会社近鉄エクスプレス（本社：東京都港区）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に3年連続で認定されました。

健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。





当社は、経営理念の実現は従業員の健康の上に成り立つと考えており、2023年4月、健康経営に取り組むことへの経営トップのコミットメントとして「健康経営宣言」を制定し、従業員の健康維持・増進に取り組んでいます。

これまでも、全事業場における産業医の選任や衛生委員会の開催など、労働安全衛生法に基づいて体制整備、構築を進めてきました。それらの基盤を土台として、2023年度より常勤保健師や健康管理の専門チームを設置するなど組織体制の強化を図り、健康課題の把握とその予防・改善に取り組んでいます。

今後も健康管理の定着を目指し、社員一人ひとりが心身ともに健康で働くことのできる環境づくりを進めるとともに、ヘルスリテラシーの向上を通じて従業員の健康増進と企業価値の向上に努めてまいります。

（参考）健康経営の取り組みについて

https://www.kwe.com/jp/about/workingatkwe/health/