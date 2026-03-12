ブラシレスDCモーター調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
Global Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、現代の電動化社会を陰で支えるキーデバイスに焦点を当てた最新調査レポート『ブラシレスDCモーターの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測』を正式に発表しました。
スマートフォンの振動、電気自動車（EV）のウインドウ、空気清浄機のファン、そして空を舞うドローン。私たちの身の回りで「静かに、そして確かに」回り続けるブラシレスDCモーター（ブラシレスモーター）は、もはや産業界にとって空気や水のような存在です。
本レポートは、この不可欠なコンポーネントの世界市場を徹底解剖。2021年から2032年までの販売量・売上高推移、価格変動、地域別・製品別・用途別の詳細な市場分析に加え、主要メーカーの競争ランキングまでを網羅しています。経営戦略の策定、新規市場参入の検討、投資判断など、あらゆるシーンでご活用いただける「戦略的意思決定の羅針盤」です。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1020732/brushless-dc-motor
なぜ今、ブラシレスDCモーターなのか？
ブラシレスDCモーターは、モーター本体とドライバーで構成される「メカトロニクス製品の典型」です。従来のブラシ付きモーターとは異なり、機械的なブラシや整流子を一切使用しません。代わりにホールセンサーで回転子の位置を検出し、永久磁石（特に高性能なネオジム磁石）を使用することで、高効率、長寿命、低騒音、そして省スペースという圧倒的なアドバンテージを実現しています。
世界市場の「構図」：中国が牽引し、日本電産（Nidec）が支配する
当社の調査データは、この市場における極めて明確な「勝者の構図」を浮き彫りにしています。
地域別市場：中国の存在感
世界のブラシレスDCモーター市場において、中国のシェアは2019年時点で約61％に達しています。世界の工場として、また世界最大のEV市場として、中国がこの分野の成長センターであることは疑いの余地がありません。
メーカー別市場シェア：寡占化の進展
世界の主要プレーヤーとしては、日本電産（Nidec）、ミネベアミツミ、ジョンソンエレクトリック、GMCC&Welling（美的集団）、パナソニックなどが名を連ねています。特筆すべきは、世界トップ10社で市場全体の86％以上（売上高ベース）を占めるという寡占状態にある点です。
そして、その頂点に立つのが日本電産（Nidec）。同社は世界市場において絶対的なナンバーワンの地位を確立しており、出荷量ベースで世界シェアの約50％を独占しています。これは、同社の技術力、生産能力、そして顧客基盤の圧倒的な強さを如実に示しています。
製品タイプ別・用途別市場分析
市場は製品電圧別に、12V、24V、その他（高電圧系） に分類されます。自動車分野の電動化（パワーウィンドウ、シート、ポンプ類）では12V・24Vが主流ですが、EVの駆動モーターやHVACシステムではさらに高電圧の需要が拡大しています。
用途別に見ると、その裾野の広さが際立ちます。
情報機器：HDD、ODD、OA機器
家電製品：冷蔵庫、エアコン、洗濯機（インバーター化の進展）
