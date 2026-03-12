『大航海時代 Origin』人気LINEマンガ『闘神転生記』とコラボを開催！ 韓国ゲーム初配信開始3.5周年を記念した豊富な特典イベントも開催！
- LINEマンガの人気作『闘神転生記』のキャラクター｢ゼフィール｣が新規S級提督として登場
- コラボ記念｢ゼフィール年代記プロローグ｣を始め、様々なイベントを開催
- 『大航海時代 Origin』韓国配信開始3.5周年を迎え、豊富な報酬がもらえるイベントを開催
[2026-0312] LINE Games（共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン）が配信し、株式会社Motif（代表：イ・イン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』でLINEマンガ『闘神転生記』とコラボレーション(以下、コラボ)を開始しました。また、韓国サービス初配信3.5周年を記念したイベントを開催しましたのでお知らせいたします。
――――LINEマンガ『闘神転生記』とコラボ＆コラボ記念イベント開催！――――
今回のコラボで、LINEマンガのアクションジャンルの人気作『闘神転生記』の人気キャラクター｢ゼフィール｣が、『大航海時代 Origin』の新規S級提督として登場します。｢ゼフィール｣は人類最後の生存者で人類を滅亡させた魔神｢タルタロス｣に最後まで抵抗した英雄です。
その他にも『闘神転生記』の登場キャラクター｢アルテア・ユースティナ・カイエン｣と｢オフィーリア・アムレート｣、｢アナ・プリムローズ｣がS級航海士の商品として登場しました。
また、コラボを記念する特典イベントも開催します。
◆コラボ提督年代記プロローグ
イベント期間中、｢組合｣で｢ゼフィール年代記プロローグ｣依頼を受けると、未知のドラゴンを狩るために航海している最中に魔神教徒の罠で異世界に落ち、元の世界に戻るための提督｢ゼフィール｣のストーリーを楽しめます。
－開催期間：2026年3月11日(水)～2026年4月7日(火)
◆闘神転生記コラボ限定依頼イベント
コラボ限定依頼をクリアすると、｢フェイドの72極毒製造法イベント｣で使える生産レシピ材料を獲得できます。
－開催期間：2026年3月11日(水)～2026年4月7日(火)
◆フェイドの72極毒製造法イベント
コラボ限定依頼で獲得した生産レシピ材料を使い、特定時間のバフを受け取ることができるコラボ生産レシピが追加されます。
－開催期間：2026年3月11日(水)～2026年4月7日(火)
◆人類救援のログインイベント
イベント期間中に7日間ゲームにログインすると｢26ランク造船材料｣を報酬としてもらえます。
－開催期間：2026年3月11日(水)～2026年4月7日(火)
◆人類最強のログインイベント
イベント期間中に7日間ゲームにログインすると｢(初級/中級/高級/最高級)教本｣を報酬としてもらえます。
－開催期間：2026年3月11日(水)～2026年4月24日(金)
――――新規コンテンツの追加――――
今回のアップデートで、新規コンテンツも追加となりました。まず、｢船舶刻印機能｣を追加し、26ランク以上の黄金船舶には、船舶毎の任意のパッシブ効果1種を受け取ることができます。また、｢強化分離機能｣を公開し、従来の強化されたアイテムの強化数値をアイテム化し、他のアイテムに付与することができます。｢商会効果｣を拡張し活用性を高めました。
