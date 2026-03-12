【特許庁】知財の世界で活躍する女性たちを広報誌「とっきょ」で特集

2026年3月12日に特許庁が発行した広報誌「とっきょ」68号では、3月8日の国際女性デーに合わせ、知財を活用して新たな価値を生み出す女性リーダーたちの挑戦を特集しています。

かつて、研究開発や知財といった、いわゆる理系職は男性中心のイメージが強かったかもしれません。しかし近年は、日本の研究者や弁理士に占める女性の割合は着実に増加しており、その活躍の場は、スタートアップから大企業まで広がっています。専門性を武器にしながら、時には育児経験等により培われた母親としての感性を活かす場面も。

是非、彼女たちの実践から知財の世界で役立つヒントを見つけてみてください。

■特許庁広報誌「とっきょ」掲載先

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/index.html

特集1：未利用資源を新たな価値に変える技術。知財戦略で拓く循環型社会への道（ファイトケミカルプロダクツ株式会社 代表取締役 加藤牧子 氏 インタビュー）

東北大学発のスタートアップ、ファイトケミカルプロダクツ。

特許取得の「イオン交換樹脂法」を用い、米ぬか由来の未利用油から高機能素材を生み出します。

加藤社長は、エンジニアの知見を活かし、特許とノウハウを使い分ける緻密な知財戦略を構築。

女性リーダーとして多様な人材が活躍する組織を率い、循環型社会を目指す同社の歩みについて伺いました。

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol68/01_page1.html

誌面だけでは伝えきれない知財の可能性をお届けするため、「観る「とっきょ」」を動画で公開しています。

本号では、ファイトケミカルプロダクツ株式会社 代表取締役 加藤牧子 氏の挑戦を動画で紹介しています。

特集2：少数精鋭の特許権で「美しい特許網」を作る AI医療の最前線（株式会社カルディオインテリジェンス R&D担当 波多野 薫 氏 インタビュー）

長時間心電図解析ソフトウェア「SmartRobin AIシリーズ」を展開し、医療のDXを推進するカルディオインテリジェンス。

同社の急成長を支えるのが、共同創業者である波多野薫氏が提唱する「美しい特許網」です。

第6回「IP BASE AWARD」スタートアップ部門奨励賞を受賞した独自の知財戦略と、多様な個性が活躍する組織づくりについて、波多野氏に話を伺いました。

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol68/02_page1.html

掲載内容

【特集1】未利用資源を新たな価値に変える技術。知財戦略で拓く循環型社会への道 「ファイトケミカルプロダクツ株式会社」

【特集2】少数精鋭の特許権で「美しい特許網」を作る AI医療の最前線 「株式会社カルディオインテリジェンス」

【マンガ】知財戦略どうやって取り組んでいるの？ 「株式会社ALE」

【支援事例紹介】知財支援はINPITにおまかせ！ 「合名会社川敬商店」

【職員解説】産業財産権制度140周年特別企画 「申請手続のデジタル化で利便性や迅速性が向上」

【解説】最新の知財トピック 「女性弁理士のリアルな本音に迫るインタビュー記事を公開中」

【お知らせ】特許庁からのお知らせ 「意匠・商標の国際出願のページを大幅にリニューアル！」、「知財経営支援ネットワークにおけるアクションプランを策定しました」

【事例紹介】ふくしまイノベーション企業ファイル 「株式会社マザーソリューション」

【事例紹介】身近な知財 「不可能を可能にした夢の花 独自技術と知財で実現した世界初の「青いバラ 」（サントリーフラワーズ株式会社）」

特許庁広報誌「とっきょ」とは

特許庁は、幅広い層に知的財産への関心を持っていただくため、知的財産活用の成功事例や特許庁の最新ニュースをお届けする広報誌「とっきょ」を発行しています。

今やビジネスにおいて避けては通れない「知財」について、その経営上の位置づけをトップに伺うことで、知財部員のみならず広い層のビジネスパーソンにまで知財の重要性を訴求することを狙いとしています。

また、これまで知財に関心のなかった方々にも興味を持ってもらえるよう、取材企業の選定や、特集コンテンツについて工夫を凝らし、制作しています。

知財にまつわる情報を様々な角度から学び、楽しめる一冊になっていますので、是非ご覧ください。

