従来のパレットラック調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
Global Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、あらゆる物流・倉庫施設の「基盤（インフラストラクチャー）」として不可欠な製品に焦点を当てた最新調査レポート『従来のパレットラックの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測』を正式に発表しました。
eコマースの爆発的成長、サプライチェーンの混乱、そして倉庫自動化への急速なシフト。こうした変革の只中にあって、「従来型パレットラック（Conventional Pallet Racks）」は、静かに、しかし確実に進化を続けています。本レポートは、2025年時点で世界約1,600万台の販売量、平均単価190米ドル、年間生産能力2,200万台、そして業界平均粗利益率約20％という堅牢な市場データを基に、2021年から2032年までの長期的な視点で市場を徹底解剖。単なる数量予測に留まらず、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性分析を加えることで、経営層、物流責任者、そして投資家の皆様の戦略的意思決定を強力に支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1163086/conventional-pallet-racks
第1章：市場の定義と核心的価値
「従来型パレットラック」とは、一般的に「セレクティブパレットラック（選択式パレットラック）」と呼ばれる、最もスタンダードな保管システムを指します。鋼製の柱（フレーム）、はり（ビーム）、筋交い、そして安全付属品で構成され、フォークリフトが通行する通路に沿ってパレット化された荷物を保管するために設計されています。
本市場調査において、このカテゴリーは、自動化倉庫（AS/RS）や、シャトルラック・フローラック・移動式ラックなどの動的（ダイナミック）保管ソリューションとは明確に区別され、「従来型（Conventional）」として分類されます。その核心的価値は、「すべてのパレットへの直接アクセス」「モジュール式で柔軟な構成」「軽量から重量物まで対応する幅広い積載能力」にあります。ビームレベルの高さは、変化するSKU（商品保管単位）のサイズや倉庫の有効高に合わせて容易に再設定可能であり、この適応性の高さこそが、今日のeコマースフルフィルメントセンター、3PL（第三者物流）倉庫、製造工場、そして温度管理施設において、デフォルト（標準）の保管ソリューションとして選ばれ続ける理由です。
第2章：産業構造と市場の主要特徴
従来型パレットラック市場は、グローバルな保管・マテハン業界の中でも成熟しながらも、着実に進化を続けるセグメントです。それは、汎用物流、小売流通、3PL、製造、冷蔵倉庫など、ほとんどの非自動化倉庫の屋台骨（バックボーン）を形成しています。その理由は、「柔軟性」「直接アクセス」「パレットポジション単価」の最適なバランスを提供するからに他なりません。
当社の分析によれば、2025年時点での世界販売量約1,600万台、平均単価190米ドルという数字は、この市場の規模感と、依然としてコストパフォーマンスが重視されていることを示しています。年間生産能力が約2,200万台であることから、需給は概ね均衡しており、安定的な成長基調にあると判断できます。
第3章：競争環境と主要プレイヤーの市場シェア
本市場の競争環境は、「分散型（フラグメンテッド）」であることが最大の特徴です。国際的なラックシステムブランド、地域密着型の鉄鋼加工専門メーカー、そして多数のOEMサプライヤーが共存しており、多くの場合、プロジェクトベースのエンジニアリングと地域の設置パートナーを通じて事業が展開されています。
