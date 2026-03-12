エクソーラ、ビデオゲームの未来における最大の機会を分析した開発者向け新業界レポートを発表





「The Xsolla Report」では、スタジオが新たな収益源を開拓し、グローバルなユーザー層にリーチし、持続的競争優位を構築する方法を提示

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界をリードするビデオゲーム向けコマース企業であるエクソーラは、「The Xsolla Report」の最新版を発表しました。本レポートは、サンフランシスコで今週開催されているアクティベーション施策やコラボレーション施策に合わせて公開されたものです。また、数千のスタジオとの協業から得られた知見を基に、ゲーム業界において現在どの領域で最大のビジネス機会が生まれているのかを示しています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260311733062/ja/





Graphic: Xsolla

ゲーム業界は依然として極めて活況を呈しており、成功の方程式も変化しています。事業戦略を進化させ、Direct-to-Player（D2P）コマースを取り入れ、高成長のグローバル市場へ展開し、さらにAIを活用して運営を高度化しているスタジオは、一歩先を進み、今後何年にもわたって成長できる事業基盤を築いています。

「ゲーム開発の経済構造は、これまで変化してきただけでなく、今後も進化を続けます。開発予算は拡大し、プレイヤー獲得コストは急増しており、従来のパブリッシングモデルにはますます大きな負荷がかかっています」と、エクソーラの社長であるクリス・ヒューイッシュは述べました。「私たちは今、従来の前提がもはや通用しない転換点に達しており、この変化を早期に認識するリーダーが、圧倒的な優位性を獲得するでしょう。」

「ゲーム業界におけるDirect to Consumer（D2C）の捉え方は、複数の規制変更を経て根本的に変化しました」と、エクソーラのチーフマーケティング&グロースオフィサーであるバークリー・エゲネスは述べました。「当初は収益源の多様化を目的とした戦術的取り組みにすぎませんでしたが、現在では、スタジオがライブサービスゲームの未来に向けて成長し、持続的に成功するために欠かせない戦略へと進化しています。」

The Xsolla Reportの主な調査結果は以下のとおりです。

・主要ゲーム企業では、すでに総収益の15～45%をD2Cウェブショップ経由で生み出しており、プラットフォーム経由の購入と比べて取引当たり最大25%高い利益を実現

・トルコ（CAGR 13%）、インド（11%）、東南アジア（6%）などの高成長市場は、2029年までにゲーム業界にとって最も有望な拡大機会となる

・AIは実際に運用面で成果を上げており、開発期間を約20%短縮するとともに、サポートコストを約40%削減

・コンソール、PC、モバイルを横断してプレイする「プラットフォーム横断型」ゲーマーは現在米国のゲーマーの43%を占め、30%から増加。これによりスタジオは、プレイヤーがどのプラットフォームを利用していてもリーチできる新たな経路を獲得

・持続可能なライブサービスモデルを採用したタイトルは引き続き成長しており、PUBG: BattlegroundsはSteamで約7,500万人のユーザーに到達し、RobloxはXboxで約3,000万人の所有者数に拡大

・2025年4月の米国の裁判所による判決で、アプリ内から外部オファーへのリンクが認められたことにより、開発者はこれまでにない形で複数のチャンネルを通じてプレイヤーとの接点を持てる

本レポートではまた、業界リーダーが次に優先すべき事項に関する明確なロードマップも示しています。具体的には、モジュール化とより迅速な開発サイクルを実現する開発体制の構築、自社オーディエンス基盤への投資、そしてグローバル市場の開放が進む中でコンプライアンスを競争優位へと転換することなどが挙げられます。

「私たちは今、強固な商業基盤を備えたスタジオが、優れたクリエイティブ力だけに依存するスタジオを上回る成果を上げる時代に入りつつあります」と、エゲネスは付け加えました。「D2Cは、意欲的なライブサービスゲームにとって、今や競争に参加するための前提条件となりつつあり、この転換点を戦略的に捉えるスタジオこそが、モバイルゲーム成功の未来を形作るでしょう。」

The Xsolla Reportの完全版レポートは、xsolla.pro/xsolla-report-v9 からダウンロードできます。

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

詳細については、 xsolla.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260311733062/ja/

Contacts

Media Contact

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com

Source: Xsolla