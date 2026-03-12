【イベント】2026年度も富山・石川・大阪での広域開催が決定！企業と専門家が手をつなぎ、行政の枠を超えた「新しい両親学級」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（本拠地：富山県富山市、代表理事：高橋由紀）は、産後うつや孤立育児の防止を目的とした「企業主導型両親学級」を、2026年3月より富山県、石川県、大阪府の3府県にて順次開催することを決定いたしました。
本事業は、子育て世帯を応援する企業と専門家の協力により、参加費無料で実施される非営利プロジェクトです。
居住地に関わらず誰でも参加できる柔軟な運営体制により、昨年度は2府県18市町村の後援を受け、全26回を開催。多くの親子にご参加いただきました。
2026年度 開催概要
本プロジェクトは、地域企業の協賛により、参加費無料で実施されます。
【北陸エリア：企業主導型両親学級】
・通常開催／定員20組
［日程］2026年3月～2027年2月（全10回）
［開催地］富山市、高岡市、射水市、金沢市
・小規模開催（地域団体との連携）／定員10組
［日程］2026年3月～2027年2月（全7回）
［開催地］富山市、高岡市、射水市、黒部市、立山町
・大規模開催
［日程］2026年10月
［開催地］富山市または高岡市（調整中）
［詳細］https://bodysence.jp/hokuriku-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343955/images/bodyimage1】
【大阪：企業主導型両親学級】
［日程］2026年4月～11月（全8回）
［開催地］堺市（北区・南区・中区）、泉大津市、和泉市、岸和田市
［詳細］https://bodysence.jp/osaka-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343955/images/bodyimage2】
時代背景と本プロジェクトの役割
2022年、コロナ禍により行政や産院の両親学級が中止され、産後うつのリスクが急速に高まったことを機に、富山県にて本プロジェクトは産声を上げました。現在、本学級は単なる育児教室の枠を超え、「企業・専門家・地域が共創する、3つの新たな価値」を提供しています。
1.「住所」に縛られないボーダレスな支援
行政主体では難しい「住民票のない地域住民の受け入れ」を可能にし、広域からの参加を実現。
制度の隙間で不安を抱える親子を、地域全体で受け入れる体制を構築しています。
2.「産前・産後」を繋ぐ切れ目ないケア
産前だけでなく、育児のリアルな悩みが増大する「産後」の参加も歓迎。
夫婦のコミュニケーションを継続的にサポートすることで、産後うつや孤立を防ぎます。
3.「土日開催」による主体的なパパの参画
平日の参加が難しい働くパパたちが、夫婦揃って実技を学べる機会を創出。
知識だけでなく、体験を通じた「チーム育児」の土台作りを支援します。
昨年度の実績と広がり
富山市内の小さな歩みから始まった本プロジェクトは、5年目を迎え、県境を越えたネットワークへと成長しました。
開催実績：富山県（20回）・石川県（2回）・大阪府（4回）の計26回開催
支援の輪：協賛企業41社・2府県18市町村の後援を獲得
【 富山県】
2025年8月には拡大版イベント「マタニティー＆ベビー・キッズフェスタ」を開催し、約200名が来場。かつて両親学級に参加した赤ちゃんが成長してキッズヨガに参加するなど、数年にわたる継続支援の成果が見られました。また、富山短期大学や富山県立大学（看護学部）との連携により学生ボランティアを受け入れ、次世代の育成にも貢献しています。
【石川県】
「日曜開催の両親学級が近くにない」というニーズに応え、金沢市での開催をスタート。震災の影響で精神的な不安を抱える母子の受け皿としても機能し、地域を越えて「相談できる場」を求める親子の切実な想いに応えています。
