生物農薬製剤業界分析レポート2026-2032：市場動向・競合環境・成長機会評価（最新版）
生物農薬製剤
生物農薬製剤は、微生物、天然由来化合物、または生物由来活性物質を利用した農薬製品である。細菌、真菌、ウイルス、植物抽出物などを有効成分とし、害虫防除や病害抑制に利用される。化学農薬に比べて環境負荷が低く、持続可能な農業技術として注目されている。統合的病害虫管理（IPM）の一環として導入が進み、有機農業分野でも重要な役割を担う。
2032年の世界生物農薬製剤市場は約13070百万米ドルに達すると見込まれています。今後の成長軌道は年平均成長率（CAGR）8.4%で推移し、2026年には市場規模が8058百万米ドル、2025年時点では約7492百万米ドルと推計されています。
QY Research株式会社（東京都中央区）は、「生物農薬製剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の最新レポートを発表しました。
世界の生物農薬製剤市場における売上規模、販売量、平均価格、市場シェア、主要企業のランキングを中心に、市場全体の推移と現状を詳細な分析しています。同時に、競争環境の変化、主要企業の戦略動向、新規参入の状況、技術革新の影響など、業界関係者が注目すべきポイントを整理しています。
【レポート詳細・無料サンプルの取得】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1756114/biopesticide-preparations
市場全体フレームワーク
生物農薬製剤市場は、製品動向、用途構造、企業戦略、地域分布の四つの領域で構成されており、市場の成長に影響を与える主要な推進要因とリスク要因を分析し、将来の市場発展の展望を示します。
(1) セグメント別の詳細評価
● 製品セグメント：Microbial Pesticides、 Biochemical Pesticides、 Plant-Incorporated Protectants (PIPs)、 Others
各製品の性能特性、採用率、価格帯、技術競争力を比較し、成長に寄与する領域を特定します。同時に、需要変動への感応度と製品ライフサイクルを整理し、各製品の長期的な市場潜在力を評価します。
● 用途セグメント：Fruits and Vegetables、 Cereals and Pulses、 Other Crops
各用途での導入背景、利用シーン、産業別の需要強度を分析します。用途別に市場浸透度をマッピングし、成長加速領域と成熟化傾向領域を明確化します。
(2) 企業競争戦略の分析
主要企業：Bayer Crop Science、 Valent BioSciences、 Certis USA、 Syngenta、 Koppert、 BASF、 Andermatt Biocontrol、 Corteva Agriscience、 FMC Corporation、 Isagro、 Marrone Bio Innovations、 Chengdu New Sun、 Som Phytopharma India、 Novozymes、 Coromandel、 SEIPASA、 Jiangsu Luye、 Jiangxi Xinlong Biological、 Bionema、 Zhejiang Qianjiang Biochemical、 Jiangsu Yangnong Chemical、 Zhejiang XinAn Chemical、 Jiangyin Suli Chemical、 Hailir Pesticides、 Jiangsu Lanfeng Biochemical、 UPL Ltd、 Agri Life、 Varsha Bioscience and Technology、 Indofil Industries Limited、 Rallis India
主要プレイヤーの戦略を分類し、競争構造の変化を整理します。製品ライン、研究開発投資、提携・買収、地域戦略など、多角的な分析により企業動向を把握し、競争優位性を可視化します。
(3) 地域別市場機会
対象地域：北米／アジア太平洋／ヨーロッパ／ラテンアメリカ／中東・アフリカ
各地域の需要特性、規制動向、供給体制、経済環境を分析し、市場成長に影響する主要要素を整理します。地域比較を通じて、プレイヤーが優先すべき重点市場と潜在市場を見極めます。
(4) 成長ドライバーとリスク要因
