株式会社INFORICH（以下、INFORICH）、株式会社LIVE BOARD（以下、LIVE BOARD）は、応援広告事業に関する協業を2026年3月12日（木）から開始します。

「応援広告」は、個人のお客さまが、好きなアーティストやタレントなど “推し”を応援するために、広告を出稿するもので、アーティストやタレントなどの誕生日や新曲発売といった節目のタイミングに掲示されることが多く、近年注目を集めています。今回の協業により、INFORICHが運営する「 CheerSPOTTM（以下、チアスポット）」に登録されているアーティストの中から、出稿したいアーティストを選択することで、LIVE BOARDが保有する全国の屋外ビジョンへ、応援広告を掲出できるようになります。なお、「チアスポット」では、版権元公認の公式画像素材を使用できるため、著作権の心配なく、個人のお客さまがスマートフォン一つで簡単に応援広告をデジタルサイネージなどへ掲出可能となります。まず、チアスポットWeb版アプリで機能を公開し、iOS/Android版アプリは順次公開を予定しています。





また、今回の協業の記念として、株式会社HYBE JAPAN傘下のレーベル株式会社JCONIC が手掛ける新世代J-POPボーイズグループ「aoen（読み：アオエン）」の新曲発売を記念した広告を、2026年3月12日（木）からLIVE BOARDで展開します。





■広告概要

・掲出期間（予定）：2026年3月12日（木）～3月18日（水）

・掲出内容：aoen 2nd Single「秒で落ちた」プロモーション動画

・掲出時間：午前7時～午後12時にランダムに掲出（1回15秒）

・掲出場所：LIVE BOARDが保有する全国の屋外ビジョン※1※2※3（青山ストリートビルボード等）

INFORICH、LIVE BOARDは、今後も応援広告事業におけるパートナーシップを拡大するとともに、対応エリアおよびデジタルサイネージを順次拡大し、サービスの利便性向上と推し活文化の更なる活性化を推進してまいります。

※1 配信面の不具合や運営上の都合により、全ての配信面で放映できない場合がございます。

※2 ビジョン設置ビルおよびテナントさまへの放映に関する直接のお問合せはご遠慮ください。

※3 各媒体により放映開始/終了時間が異なる場合がございますため、ご了承ください。

*「CheerSPOT」は、株式会社INFORICHの商標または登録商標です。

各サービスについて

■LIVE BOARD

データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーターです。

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC※）に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開しています。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。

現在、全国に60,200以上の配信面を保有しており、自社で設置したスクリーンだけでなく、他社との連携も日々拡大中です。

※ LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を視るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。

LIVE BOARD 公式ページ：https://liveboard.co.jp

■チアスポット

「チアスポット」は、街中のデジタルサイネージに個人がアプリで手軽に応援広告を出稿できる、公認応援広告プラットフォームです。アーティスト、キャラクターなどの知的財産（以下、IP）を保有する事務所や団体などとのパートナーシップにより、公式素材を提供しています。これにより、ファンは安心して「推し」を応援することが可能です。生活動線上のデジタルサイネージを通じて、ファンが自発的にIPの認知拡大を支援できる、新しい応援のカタチを提供します。

チアスポット公式ページ：https://cheerspot.com/service

チアスポットWeb版アプリ：https://www.cheerspot.com/

iOS/Android版アプリ：https://linkmix.co/41106030