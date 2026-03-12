ガンダムウェポンズ ガンプラ45周年記念 RX-93 νガンダム編 2026年3月12日（木）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、「ガンダムウェポンズ」シリーズ最新刊「ガンダムウェポンズ ガンプラ45周年記念 RX-93 νガンダム編」を202６年3月12日（木）に全国書店にて発売いたします。
人気のMS「RX-93 νガンダム」を徹底フィーチャー！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343772/images/bodyimage1】
「ガンダムウェポンズ」シリーズ最新刊は、歴代ガンダムシリーズのなかでもトップクラスの人気を誇るMS「RX-93 νガンダム」を徹底フィーチャー！
ガンプラ45年の集大成であり、今もっとも注目を集める「PERFECT GRADE UNLEASHED RX-93 νガンダム」を、プロモデラー作例としてお届けします。
さらに、近年発売となった“MG Ver.Ka”、“Real Grade”、“ENTRY GRADE”の「RX-93 νガンダム」およびHi-νガンダムをはじめとする“νガンダムバリエーション”のガンプラ作例を1冊にまとめます。最初から最後まで「νガンダム」づくしの本書、ガンプラ45周年の記念にぜひ!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343772/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343772/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343772/images/bodyimage4】
【商品情報】 ガンダムウェポンズ ガンプラ45周年記念 RX-93 νガンダム編
●発売日?2026年3月12日(木)発売
●定価?4,180円（本体3,800円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4071-6
●JANコード?9784798640716
●雑誌コード：68166-09
●判型?A4
●発売元?ホビージャパン
●版権表記
(C)創通・サンライズ
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343772/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
