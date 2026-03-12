山善独自の設計で、工具なしで壁面設置が可能に スピーカー・充電・ライト・シェルフが一体化し、 限られた空間をおしゃれに有効活用！ 「スピーカー付きウォールシェルフ」 応援購入サービス「Makuake」で3月下旬から先行販売開始

株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）は、家具ブランド「RELAMOVE【リラムーブ】」より、山善独自の設計で、工具不要で簡単に壁に取り付けることができる「スピーカー付きウォールシェルフ」を開発しました。2026年3月下旬から、応援購入サービス「Makuake（マクアケ)」(東京都目黒区、代表取締役社長：中山亮太郎)にて先行販売を開始いたします。





「スピーカー付きウォールシェルフ」は当社が独自に開発した壁掛け取り付け部品を採用し、工具不要で壁へ簡単に取り付けることができる、スピーカーが付いたウォールシェルフです。石膏ボードの壁であれば取り付けることができ、木ねじや画びょうと比べて取り付け時の壁の傷や跡も目立ちにくい設計です。壁に取り付けることで空間の有効活用が可能になり、限られた居住空間でもすっきりと“音楽のある暮らし”を楽しむことができます。

スピーカーは、Bluetooth®やUSBメモリ再生に対応。充電ポートはUSB Type-AとType-Cの2種類を備え、スマートフォンなどを充電しながらスピーカーとしても利用でき、臨場感のある音楽を手軽に堪能できます。天板下部にはライトも搭載。間接照明のように柔らかい光が特徴的で、ベッドサイドに設置すれば、就寝前のリラックスタイムに落ち着いた雰囲気と音楽を同時に楽しむことができます。

ラインナップは全4種類。壁面に映える長尺モデルや書籍などを収納できるボックス一体モデルなど、用途や設置環境に合わせてお選びいただける商品ラインナップをご用意しています。

近年、自宅空間の多用途化が進み、限られた空間を有効活用したいというニーズが高まっています。壁面を活用して音楽を楽しめ、シェルフとしても機能する「スピーカー付きウォールシェルフ」は、床面をすっきり保ちながら、リビングや寝室など場所を選ばずに設置でき、日々の生活をより快適に、楽しく彩ります。

＜商品特長＞

１．工具不要で簡単取り付け、空間の有効活用が可能に

当社が開発した独自の壁掛け取り付け部品を使用し、電動ドライバーやネジなどの工具が不要で、強い力もいらないため、簡単に取り付け可能です。一般的な石膏ボード壁に対応しており、設置場所の自由度が高く、ホッチキス針と同等の極小サイズの跡しか残らないため、傷も目立ちにくい設計です。

耐荷重は3～5kgのため、「ちょっと置いておきたい」アイテムをディスプレイすることができます。

壁に取り付けることで空間の有効活用が可能になり、限られた居住空間でもすっきりとした音楽のある暮らしを楽しむことができます。

２．「スピーカー」も「充電」も「ライト」もこれ一台で叶う設計

Bluetooth®やUSBメモリから再生可能なスピーカーを搭載しています。また、シェルフはコンセントとつないでいるので、充電ポートとしても使用可能。USB Type-AとType-Cの2種類を備え、スマートフォンなどを充電しながら音楽を楽しむこともできます。

天板下部にはライトも搭載。間接照明のように柔らかいオレンジ色の光が特徴的で、ベッドサイドに設置すれば、就寝前のリラックスタイムにぴったりな落ち着いた空間を演出できます。

３．用途に合わせた4種類のラインナップを展開、2台使いで臨場感のある音響空間に

用途や設置環境に合わせて選べる4種類のラインナップを展開。自宅の寝室やリビング、キッチンなど、設置場所や利用シーンに合わせて最適なモデルをお選びいただけます。また、2台をペアリングできるステレオスピーカー機能を搭載し、お部屋に2台設置することで壁一面から音が広がるような立体的なサウンドを楽しめます。

ASKS-3008

ASKS-5008

ASKB-3028

ASKB-5028

＜「Makuake」にて3月下旬から先行販売を開始＞

応援購入サービス「Makuake」にて、3月下旬から先行販売を行います。

「Makuake」サイト：https://www.makuake.com/project/yamazen07/

＜商品概要＞

＜RELAMOVE【リラムーブ】について＞





今後も、パーパス「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

