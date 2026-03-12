蓼科グランドホテル滝の湯 創業100年の宿を舞台に信州大学「信大回廊」監修の本格謎解きゲーム開催

蓼科グランドホテル滝の湯（所在地：長野県茅野市、総支配人：中村岳志、以下 当ホテル）は、信州大学の学生団体「だいがく謎解きゲーム 信大回廊」（以下 信大回廊）の監修による体験型謎解きゲームイベント『時の揺らぎと百年の宿』（以下 本イベント）を、2026年7月31日（金）まで開催しています。創業100年の歴史を背景に、館内を巡りながら物語を進める館内周遊型企画として実施しており、滞在時間を有効に活用できる館内コンテンツとして、ご宿泊のお客さまはもちろん日帰りのお客さまでもご参加いただけます。





本イベントは、信大回廊の監修のもと、株式会社OMOMOが制作を担当しています。当ホテルではこれまで独自の謎解き企画を実施してきましたが、さらなるクオリティ向上を目指して連携し、当ホテルの歴史を背景にした完全オリジナルの本格的な謎解きゲームを制作しました。情報の断片をつなぎ合わせながら物語の核心へと迫る構成とし、館内各所を巡りながら謎を解き進めることで、ホテル空間そのものが物語の舞台となります。ゲームの進行には、インターネット接続が可能なスマートフォン（フィーチャーフォン非対応）とLINEアプリ（Android／iOSの最新バージョン）を使用します。推奨年齢は10歳以上で、大人の方まで十分に解きごたえのある内容となっています。

またお子さま向けには、無料で参加できる「お試し謎（なぞときラリー）」もご用意しており、館内に設置された5つの謎を巡る構成でご家族でも気軽に挑戦いただけます。さらに、本イベントを体験できる「謎解き付き1泊2食ビュッフェプラン」もご用意しており、温泉やビュッフェとあわせてご宿泊の中で物語をお楽しみいただけます。

老舗ホテル100年の歴史と物語が交錯するオリジナルストーリー

創業100年を超える老舗ホテル「滝の湯」で巻き起こる“時空の揺らぎ”。それは、ホテルの根底に流れるある想いが生み出した迷宮でした。100年の歴史と運命が交錯する物語が、館内での体験と重なりながら進行。物語は当ホテルの総支配人による依頼から動き始めます。

～総支配人からのお願い～

「お客さまにひとつお願いがあるのです。当ホテルではここ最近、“揺らぎ”と呼ばれる不思議な現象が起きておりまして、古い時代の物が急に現れたり、反対に消えてしまったりと困った状況が続いています。もしよろしければ、問題解決にお力を貸していただけないでしょうか。あまり大きな声ではお話しできないので、詳しいことはご来館の際にお伝えします。」

過去を紐解き、未来を決めるのは、旅人であるあなたのひらめきです。

老舗ホテル「滝の湯」に散りばめられた数々の謎を解き明かしてください。









信州大学「だいがく謎解きゲーム 信大回廊」コメント





小田悠介さん（工学部1年）

一人でも多くの方に謎解きや滝の湯の魅力を伝えられるよう、謎を作りました！「また滝の湯に来たい！」「謎解きって面白い！」と感じていただけると嬉しいです。ぜひ、滝の湯の運命をあなた自身の手で導いてください！

山内佑希さん（人文学部2年）

多くの方にストーリーごと謎解きを楽しんでいただけるように制作しました。揺れ動く想いの中で未来を創っていくのはあなた自身。自然豊かな「滝の湯」で体験する特別な時間をぜひお楽しみください！

株式会社OMOMO代表 滝沢翔吾氏 コメント（企画・制作担当）





滝の湯は、開放感あふれる温泉や美味しいお料理、そしてお子さまが全力で遊べるキッズパークなど、世代を問わず楽しめる魅力が詰まったホテルです。今回の謎解きは、そんな館内を冒険しながら、滝の湯の魅力を体感できる内容に仕上げました。

全ての謎を解き明かした先には、あなた自身の価値観が問われる「ある重要な選択」が待っています。クリアする頃には、きっと今よりもっと滝の湯が好きになっているはず。

ぜひ、大切な方と挑戦してみてください！

■体験型謎解きゲームイベント『時の揺らぎと百年の宿』概要

【場所】蓼科グランドホテル滝の湯 2F売店にて受付（売店クローズ時はフロント）

【期間】2026年7月31日（金）まで

【時間】8:00 ～ 23:00

【料金】1キット1,500円（税込）

【想定プレイ時間】2～4時間程度

【推奨年齢】10歳以上

【特設サイト】https://takinoyu.co.jp/nazotoki/

■お試し謎（無料版）概要

マスコットキャラクター「タキノユラヴィ」からのお願いをきっかけに、ホテル内に設置された5つの謎を解きながら館内を巡る「なぞときラリー」です。【会場】蓼科グランドホテル滝の湯

【日程】2026年7月31日（金）まで

【料金】無料

【推奨年齢】小学生以上

【特設サイト】https://takinoyu.co.jp/nazotoki/





■謎解き付き宿泊プラン概要

【プラン名】【#本格謎解き×温泉×ビュッフェ】ようこそ、ホテルという名の迷宮へ。隠された秘密に挑む ＜謎解き付＞1泊2食ビュッフェプラン♪

【期間】2026年7月31日（金）まで ※除外日あり

【料金】1泊2食付き お一人様12,880円～（消費税込・入湯税別）

予約URL

https://booking.iconia.co.jp/booking/result?code=2a841adf09063a6ea6b9d3c2f24a5f35&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=25985&search_type=undated

【施設概要】

ホテル名称：蓼科グランドホテル滝の湯

所在地：長野県茅野市北山4028

アクセス：＜電車＞JR中央線茅野駅から車・バスで約30分 無料送迎バスあり／要予約

＜車＞中央自動車道諏訪ICから約35分

階数：B1F~8F

客室：160室

客室タイプ：ダブル・ツイン・フォース・アクセシブル・和室・和洋室・スイート

館内施設：キッズパーク・フィッシングパーク・卓球・カラオケルーム・ゲームコーナー・ベビールーム・リラックスエリア・売店・イベントスペース・宴会場「辛夷」・宴会場「蓬莱」・リラクゼーションサロン「いやしの森」・エステサロン「SPA四季」

料飲施設：蓼科高原ビュッフェ「エルバージュ」／和食レストラン「御堂小路」／ラウンジ「Cascade Lounge」

温泉：庭園大浴場／渓流露天風呂／貸切風呂

館内設備：無料Wi-Fi完備

駐車場：有（約200台）

お問い合わせ：TEL 0266-67-2525 （代表）FAX 0266-67-2532

公式ウェブサイト：https://takinoyu.co.jp/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp