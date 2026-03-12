株式会社クリーンエナジーコネクト（代表取締役：内田鉄平、以下「クリーンエナジーコネクト」）は、24/7 CFE（建物における使用電力を24時間365日 100％再生可能エネルギーで賄う取り組み）※ の実現に向けて、国連が主導する国際イニシアチブ 「24/7 Carbon-Free Energy Compact」 に加盟しました。





クリーンエナジーコネクトは、脱炭素経営企業、RE100参加企業等のお客様に対してNon-FIT太陽光発電によるグリーン電力と環境価値をお届けしてまいりました。

当社は現在、第一生命保険株式会社様・株式会社東邦銀行様のオフィスビル 「TDテラス宇都宮」 （栃木県宇都宮市）において、太陽光発電×蓄電池を組み合わせたオフサイトコーポレートPPAサービスの実証を通じて、建物における使用電力を24時間365日100％再生可能エネルギーで賄う取り組みを行っております。

お客様企業における24/7 CFEの実現に向けて、この実証を通じて、建物の電力の消費量、発電所の発電量の予測と、蓄電池の制御、電源証明（アワリーマッチングによるトラッキング）、CEC-Cloud®によるDXを活用したサービス/オペレーションに関するノウハウを蓄積し、お客様企業のネットゼロに向け、GHGプロトコルの改定に対応した付加価値の高い新サービスにつなげます。

※ 24/7 CFE（Carbon Free Energy）とは、2021年に国連主導で創設された国際イニシアチブ 「24/7 Carbon Free Energy Compact」 が提唱している、使用電力量を24時間365日1時間単位で、100％再生可能エネルギーで賄う取り組みです。

クリーンエナジーコネクトの取り組み

クリーンエナジーコネクトは、脱炭素経営企業、RE100参加企業等のお客様にとって最適なグリーン電力の導入計画の立案から実行支援、そして導入後の効果検証および目標達成までのグリーン電力ソリューションをスピーディーかつ柔軟にワンストップで提供する会社です。

当社は現在、Amazon様、第一生命保険様、NTTグループ様、長瀬産業様、スギホールディングス様、富士フイルム様、Google様、アズビル様、三菱地所様、中国銀行様、東急様、野村不動産様等の大手企業様の脱炭素・RE100の目標達成をサポートしております。

将来は、太陽光発電に蓄電池や風力発電、BEMS等を組み合わせることにより、24時間365日での再生可能エネルギー利用率向上を進めてまいります。

今後もお客様の脱炭素・RE100の目標達成のために、最先端のグリーン電力ソリューションを提供し続けることで、気候変動問題の解決に向けた具体的かつ実効的な取り組みを実現してまいります。

会社概要

会 社 名 ： 株式会社クリーンエナジーコネクト

所 在 地 ： 東京都千代田区大手町2-2-1

代 表 者 ： 代表取締役 内田 鉄平

事業概要 ： 法人向けグリーン電力ソリューション事業、Non-FIT再エネ発電事業

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://cleanenergyconnect.jp/