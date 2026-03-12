世界最大級のレビューサイト「G2」の「2026年AI製品」世界第2位にイレブンラボが選出

Ｅｌｅｖｅｎ Ｌａｂｓ Ｊａｐａｎ合同会社

AI音声リサーチと技術のグローバルリーダーであるイレブンラボジャパン合同会社(本社:東京都千代田区、Japan & Koreaゼネラルマネージャー:田村 元、以下「イレブンラボ」)世界最大かつ最も信頼性の高いソフトウェアマーケットプレイス「G2」が発表した「2026 Best Software Awards」において、「Best AI Software Products（ベストAIソフトウェア製品）(https://www.g2.com/best-software-companies/top-ai)」で世界第2位に選出されたことをお知らせいたします。

今回の選出は、世界中のビジネスユーザーによる実体験に基づいた厳正な評価の結果であり、イレブンラボが提供する音声AI技術が、ビジネスの現場で真に価値のあるツールとして認めていただいたことを示しています。

2026 Best Software Awards(https://www.g2.com/best-software-companies/top-ai)ランキングベスト10

日本でも著名な数々の製品サービスをおさえ、イレブンラボは第2位に選出されました。

- ChatGPT- ElevenLabs- Grammarly- Canva- Zendesk for Customer Service- Fin by Intercom- Vertex AI- Synthesia- Roboflow- Notion

B2B担当者が指標とするG2アワード選出の意義

G2は、フォーチュン500企業の多くが導入判断の指標とする、世界的に最も影響力の強いB2Bソフトウェアレビュープラットフォームと言われています。一般的なランキングとは異なり、実際に製品を導入している企業の担当者が、使い勝手や費用対効果を厳しく評価したレビューをもとにランキングが作成されます。

イレブンラボが、ChatGPTなどを展開するOpenAIに次ぐ2位と、世界的な製品と並び、AI音声生成のカテゴリーで最高評価を得たことは、日本の導入担当者の皆様にとっても大きな安心材料にしていただけると考えております。

イレブンラボが評価されたポイント

G2のレビューにおいて、ElevenLabsは以下の3点で特に高い満足度を獲得しております。

多様な業種で活用されるイレブンラボの導入事例

- 圧倒的な「人間らしさ」： 感情豊かなイントネーションと、32言語以上に対応する自然な多言語生成。- エンタープライズ品質の使いやすさ： 専門知識を必要としない直感的なUIと、既存システムへ容易に組み込める堅牢なAPI。- 多様なビジネスユースケース： 広告・マーケティング動画、eラーニング教材、カスタマーサポートの自動応答など、幅広い業務の効率化。

イレブンラボは、32以上の言語に対応した圧倒的に自然な音声と、直感的な操作性により、現在幅広い業種において具体的な課題解決に貢献しています。

- 教材制作：

社内の教育、eラーニングでは、教材制作の効率化が劇的に進んでいます。従来、教材作成のたびに発生していたスタジオ予約やナレーター手配のコストを大幅に削減し、テキスト入力だけで即座に高品質なナレーションを生成することが可能になりました。急な内容変更にもその場で対応できる柔軟性が、制作現場で高く支持されています。

- 放送およびメディア：

多言語展開のスピードが飛躍的に向上。最新のニュースやドキュメンタリー番組を、オリジナルのトーンや感情を維持したまま数分で多言語化できます。これにより、海外向けのコンテンツ発信が容易になり、グローバルな視聴者層の拡大に成功した事例が相次いでいます。

- カスタマーサポートや企業のデジタル窓口：

対話型AIエージェントとしての活用が進んでいます。従来の機械的な自動音声とは異なり、イレブンラボの自然な声は、顧客に安心感を与え、ブランドの信頼性を高めます。24時間365日、質の高い音声で顧客対応を自動化できるため、担当者の負担軽減と顧客満足度の向上を同時に実現しています。

Japan & Koreaゼネラルマネージャー 田村 元のコメント

「現在、日本のビジネス現場は深刻な労働力不足や、技術継承の難しさといった喫緊の課題に直面しています。私たちは、音声AI技術を単なる効率化の道具ではなく、人間の可能性を拡張し、社会のあらゆる壁を取り払うための技術と考えています。

多言語展開のハードルを下げて日本の素晴らしいコンテンツを世界へ届け、また、熟練の技術者の知見をデジタルな声で次世代へつなぐ。企業の規模やリソースの有無に関わらず、誰もが質の高い音声を手に入れられる環境をつくり、コミュニケーションのあり方をより高いレベルへと変えてまいります。」

イレブンラボについて

2022年に設立されたイレブンラボは、AI音声研究と技術のグローバルリーダーであり、企業、開発者、クリエイター、アーティストなど幅広い方に向けた最先端AIオーディオツールを構築しています。現在は企業評価額が110億ドル（約1.5兆円相当）を超え、プラットフォームはFortune 500企業の75%以上を含む数千もの企業に利用いただいています。高品質なボイスオーバーの大規模生成や、多言語の対話型AI音声エージェントの構築を支援しています。私たちのサービスでは、高品質なボイスオーバーを手頃な価格でスピーディに、そして大規模に作成したり、30以上の言語で対話型AI音声エージェントを立ち上げたりすることが可能です。

イレブンラボ日本語サイト

https://elevenlabs.io/ja

イレブンラボ(日本語版）LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/elevenlabs-japan/

お問い合わせ

「うちの会社でも試せるの?」「まずはデモを見てみたい」 そう感じられましたら、以下のURLからイレブンラボにお気軽にお問い合わせください。

https://elevenlabs.io/ja/contact-sales