～15分の出会いが「迷い」を「確信」に変える、次世代AIソリューションの最前線～『AI Solution Pitch 2026』 にimmedioが登壇。

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年3月17日（火）、

JAPAN AI株式会社が主催する、『AI Solution Pitch 2026』に登壇いたします。

詳細はこちら :https://japan-ai.co.jp/lp/conference/?organizationId=1936&cats_not_organic=true

■「AI Solution Pitch 2026」とは

「AIを、理想で終わらせない。現場の『武器』に変える15分。」をコンセプトに掲げる、AI活用に特化したピッチカンファレンスです。生成AIの台頭により、セールス・マーケティングの在り方は激変しました。

しかし多くの企業では「どのツールが自社に最適か」「どう運用すれば成果に直結するのか」という解像度の不足が、導入の足かせとなっています。本イベントはその現状を打破すべく、厳選されたAIソリューション企業が1社15分という凝縮した形式で、机上の空論ではない「実戦で勝てるAI活用法」をプレゼンします。マーケティング・セールスの両領域にわたり、JAPAN AI、オロパス、エキサイト、ログリー、RevComm、グロースXなど計15社以上が登壇。基調講演には、著書『AI時代に仕事と呼べるもの』（東洋経済新報社）でも注目を集める三浦慶介氏（株式会社グロースドライバー 代表取締役社長）も登壇し、「AI時代の経営を加速させる人材とは」をテーマに語ります。

■ immedioの登壇セッション詳細

セッションタイトル：決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio」

登壇時間：2026年3月17日（火）14:25～14:40

登壇者：高橋 俊敬（株式会社immedio 営業企画 マネージャー）

予約はこちら :https://japan-ai.co.jp/lp/conference/?organizationId=1936&cats_not_organic=true

■登壇者プロフィール

高橋 俊敬 / 株式会社immedio 営業企画 マネージャー

2016年にHamee株式会社へ新卒入社し、EC向けOMSの営業・アライアンス業務を担当。2019年にfreee株式会社へ入社後はマネージャーとして、会計・人事労務SaaSの新規・既存顧客向け営業をインサイド／フィールド両面で経験。2023年よりネットショップ支援室にて事業部長を務めたのち、現在はimmedioにて営業企画マネージャーとして、営業KPI管理や企画改善を推進。

■セッションで語ること

「商談数を増やしたいが、インサイドセールスのリソースが足りない」「せっかく獲得したリードが商談につながらない」―そんな課題を抱えるBtoB企業に向けて、immedioが実現するAIインサイドセールスの具体的な仕組みと成果をお伝えします。

顧客の資料閲覧状況などの行動データをリアルタイムで可視化し、温度感が最高潮に達した「その瞬間」に自動でアプローチする。そのアプローチを支える「immedio Box」の本質と、導入企業における商談化率・商談数の改善実績を凝縮してお届けします。

■開催概要

セミナー名：『AI Solution Pitch 2026』 ～15分の出会いが「迷い」を「確信」に変える、次世代AIソリューションの最前線～

日時： 2026年3月17日（火） 10:00 - 15:50

形式： オンライン（ウェビナー）

参加費： 無料

お申し込みURL：https://japan-ai.co.jp/lp/conference/?organizationId=1936&cats_not_organic=true(https://japan-ai.co.jp/lp/conference/?organizationId=1936&cats_not_organic=true)

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

