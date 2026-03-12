CLACK、EPAM Systems Japan合同会社よりPC寄贈。困難を抱える中高生にデジタル教育とともに届ける

認定NPO法人CLACK

認定NPO法人CLACK（以下：CLACK）は、EPAM Systems Japan合同会社より、リユースPC24台をご寄贈いただきました。

譲り受けたリユースPCは、CLACKが運営する完全無料のデジタル教育・キャリア教育プログラムとともに、経済的等の困難を抱える中高生に届けてまいります。

本取り組みにより、中高生はプログラム参加期間だけでなく、修了後も継続して学び続けられる環境の構築につながり、将来的な自走を支援しております。



公式サイト：https://www.epam.com/(https://www.epam.com/)

■「Pass the Baton（パス・ザ・バトン）」について

CLACKは、企業から譲り受けたリユースPCを完全無料のデジタル教育・キャリア教育とともに困難を抱える中高生に届けることで、”自走力”の向上を支援するプロジェクト「Pass the Baton（パス・ザ・バトン）」を2021年6月より実施しています。ご寄贈いただくリユースPCは、情報漏洩を防ぐデータ消去を実施し、クリーニングやOSの再インストールをおこなったうえで中高生のもとに届けられます。

企業から寄贈いただいたPCで学ぶ高校生の様子

＜PCのご寄贈をご検討される企業ご担当者様へ＞

詳しくは、「Pass the Baton（パス・ザ・バトン）」の公式ページ（https://passthebaton.clack.ne.jp/ ）よりご確認いただけます。ご寄贈に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。

■認定NPO法人CLACKについて

CLACKは、「生まれ育った環境に関係なく、子どもが希望とワクワクを持てる社会」をビジョンに掲げ、世代を超えた貧困連鎖の解消を目指し活動している団体です。大阪・東京を拠点に、無償のデジタル教育やキャリア教育、デジタルを活用した居場所を提供し、様々な困難を抱える中高生の自走に向けた伴走支援に取り組んでおります。

公式ホームページ：https://clack.ne.jp/

＜CLACKの主な事業・プロジェクト＞

■企業の使用済みPCが中高生の”自走”に繋がる「Pass the Baton（パスザバトン）(https://passthebaton.clack.ne.jp/)」

■デジタル教育とキャリア教育を行うプログラム「Tech Runway(https://techrunway.jp/)」

■デジタルを活用した中高生の秘密基地「よどがわベース(https://yodogawa-base.clack.ne.jp/)」「テクリエさぎのみや(https://techrie.clack.ne.jp/)」

企業から寄贈されたPCは1,800台を突破。プログラミング体験会には1,900名以上、3ヶ月の継続的なデジタル教育・キャリア教育プログラムには600名以上の高校生が参加しました。



＜ご寄付等に関する企業・個人の方からのお問い合わせ＞

より多くの子どもたちへ機会を届けるため、ご協力いただける企業様・個人寄付者様を募集しております。

・企業のご担当者の方はこちら(https://clack.ne.jp/for-company)

・個人の方はこちら(https://clack.ne.jp/donation)