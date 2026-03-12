2026年、福岡県赤坂駅前に「アンドアート ネイルスクール（&ART NAIL SCHOOL）」が新校舎をオープン！全コース「お客様施術」を含む超実践カリキュラムを導入

株式会社and H

株式会社and H（本社：東京都港区、代表取締役：深川匠）は、福岡県福岡市中央区にて運営する「&ART NAIL SCHOOL（アンドアート ネイルスクール）」において、2026年2月、福岡市地下鉄「赤坂駅」至近に新校舎を開設いたしました。

弊社は、ホットペッパービューティーで平均評価4.8以上を誇り、福岡トップクラスの高い技術力を持つ自社サロンCrescent Eye&Nail【クレセントアイアンドネイル】（天神、今泉、大濠公園、大橋、心斎橋店）を運営しております。これまで当スクールでは、この現場で培ったノウハウを凝縮し、現役ネイリストの技術向上や最新デザイン指導の場として展開してまいりました。今回の赤坂校開設を機に、その高度なノウハウを未経験の方へも広く解放し、「現場で即戦力として稼げるプロ」の育成に注力いたします。

忙しい受講生のために、座学はオンライン動画に集約。いつでもどこでも予習・復習ができる体制を整える一方、対面授業ではマンツーマンを中心とした少人数制での技術指導に特化。これにより、無駄を削ぎ落とした最短2ヶ月でのプロデビューを実現します。 実際のお客様への施術体験を組み込んだ「超実践主義」のカリキュラムを通じ、サロンワークのリアルなノウハウに基づいた『本当にお客様に求められる技術』を提供してまいります。

■ 「&ART NAIL SCHOOL」の強み：他校を圧倒する“超実践主義”

当スクールの最大の特徴は、教科書上の知識に留まらず、現場のリアルを徹底的に体感させるカリキュラムにあります。

- 全コースで「実際のお客様」への施術を保証一般的なスクールとは異なり、ベーシックコースから実際のモデルやお客様への施術体験を組み込んでいます。接客から仕上げまでを在学中に経験することで、卒業後すぐにお客様と向き合える技術と自信が身につきます。- 最短2ヶ月でのプロデビューオンライン学習と超少人数・個別指導を組み合わせることで、効率的かつ濃密な学習時間を確保。実際に高い満足度を誇る自社サロンを運営しているからこそ分かるノウハウや効率的なワークフローを伝授し、短期間での現場進出をサポートします。

キャンペーン実施中

現在、赤坂校開設を記念し、毎月先着5名様に教材費（46,000円相当）が無料となるキャンペーンも実施中です。

「福岡赤坂校」は、福岡市地下鉄「赤坂駅」から徒歩3分。当スクールは資格取得をゴールとせず、現場で即戦力として活躍できる「サロンワーク」の習得を最優先としています。新校舎では、一般的な「教室」のような環境ではなく、実際のサロン設備を使用した「現場そのもの」の環境で指導を受けられるよう設備を拡充しております。

【福岡赤坂校 所在地】

〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-5-23 プリンシピオ赤坂 203号

福岡県・赤坂駅から徒歩3分。サロンそのものを再現した新拠点

■ 目的別に選べる3つのコース（料金表）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178107/table/1_1_8238b76448cb2e159964fd4cee312a39.jpg?v=202603121051 ]

公式サイトとLINE登録特典

公式サイト（https://nail.andh.co.jp/）以外にも、LINEから気軽にお問い合わせいただけるようになりました。

公式LINEを友だち追加いただいた方全員に、ネイリストとしての適性がわかる「無料診断コンテンツ」をプレゼント。自分に合ったネイリストのスタイルがどんなものか気軽に診断してみてください。

公式LINE：https://lin.ee/VfnnDMu

■ &ART Academy / &ART NAIL SCHOOLについて

株式会社and Hが展開する総合美容アカデミー「&ART Academy」は、福岡を拠点に「現場主義」を貫くネイリスト・アイリスト・アイブロウリストの育成および、美容人材のキャリア支援を行っています。 今回の新校舎開設を行う「&ART NAIL SCHOOL」は、同アカデミー傘下のネイル専門校として、最短・最速で稼げる技術を習得できる環境を提供し、ネイリストたちの自立を支援しています。



【会社概要】

社名： 株式会社and H

代表取締役： 深川匠

本社所在地： 〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目6-23 葵ビル501

スクール所在地（福岡赤坂校）： 〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-5-23 プリンシピオ赤坂 203号

事業内容： ネイルスクール「&ART NAIL SCHOOL」運営、サロン経営、キャリア支援

公式サイト： https://nail.andh.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社and H &ART Academy NAIL SCHOOL 広報担当

メールアドレス：and_art@andh.co.jp