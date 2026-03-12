Yellowfin 9.17リリース：再設計されたNLQ (自然言語クエリー) で、より自然な対話型の分析体験が可能に

2026年3月12日 - グローバルで展開するビジネスインテリジェンス (BI) とアナリティクスのリーディングプロバイダーである Yellowfin は、新バージョン「Yellowfin 9.17」のリリースを発表しました。本バージョンは、アナリティクスをより会話型にし、柔軟性を高め、リアルタイムの意思決定でより使いやすくすることを目的とした重要なプラットフォームアップデートです。

Yellowfin 9.17では、アナリティクスを静的なダッシュボード中心のものから進化させ、より自然な対話型の分析体験へと移行させています。ユーザーは質問を投げかけ、関心のままに深掘りし、文脈を失うことなくインサイトを洗練させることができます。

コンテキストを理解する自然言語アナリティクス

今回のリリースの中心となるのは、再設計されたNLQ (自然言語クエリー) 体験です。

インターフェースはチャットに近い形になり、過去の質問と回答が画面上に表示されたまま維持されます。

ユーザーは質問を行い、結果を確認し、その後元の文脈を言い直すことなくフォローアップの質問を続けることができます。

すべてのやり取りは単一のビュー内で保持され、得られた回答はそのままレポートとして開くことも、Yellowfin ストーリー、ダッシュボード、またはYellowfin プレゼントに追加することもできます。

また、質問や分析の文脈をリセットすることなく、可視化の種類をその場で変更することも可能です。

AIモデル対応の拡張

Yellowfin 9.17では、NLQのバックエンドが拡張され、OpenAI、Anthropic、Google、Azureの最新モデルに対応しました。

この拡張により、ユーザーはより複雑な質問を行い、より豊かで高度な分析結果を得ることができます。同時に、Yellowfinプラットフォーム内でガバナンスとコントロールを維持することができます。

レスポンシブUIの展開

本リリースでは、YellowfinのレスポンシブUI展開の第一段階も開始されます。

次の主要エリアが、さまざまな画面サイズに自動的に適応するようになりました。

- トップナビゲーション- 閲覧ページ- NLQ- Yellowfinストーリー- 関連するポップアップウィンドウ

必要に応じてメニューは折りたたまれ、レイアウトは自動的に再配置され、画面の混雑を避けながら機能性を維持します。これにより、さまざまなデバイスや画面サイズでも、アナリティクスを明確で使いやすい状態に保つことができます。

プラットフォーム全体の機能強化

Yellowfin 9.17には、次のような改善も含まれています。

- 数千のクライアント組織をサポートする環境向けのパフォーマンス最適化- UIおよびREST APIの両方でのデータインポート機能の拡張- ログイン後に指定したURLへリダイレクトできる新しいSSOセッションオプション

これらのアップデートにより、アナリティクスはより自然で柔軟になり、人々が実際にデータを探索し、問いを立て、議論する方法により適したものになります。

Yellowfin 9.17GMコメント

AI機能への継続的な投資は、Yellowfinが顧客に具体的な価値を提供する製品開発に取り組んでいることを示しています。Yellowfinの最新AIリリースは、顧客がデータに対するコントロールを維持したまま、会話型の環境で最先端のAIモデルにアクセスできるようにします。これが顧客にもたらすメリットを非常に楽しみにしています。

- Ethan Brown, Yellowfin General Manager

Yellowfinについて

Yellowfinは、自動化で強化されたインテリジェントな製品スイートを提供する、ビジネスインテリジェンスおよびアナリティクスソフトウェアのグローバルベンダーです。世界中の様々な評価機関から継続的にイノベーターとして認識され、50の国々に渡り、29,000を超える組織で、300万人を超えるエンドユーザーが、日々Yellowfinを使用しています。より詳細な情報は、Yellowfinのウェブサイトをご確認ください。



社名 ：Yellowfin Japan 株式会社

本社 ：東京都千代田区内神田1-14-8 KANDA SQUARE GATE 5F

設立 ：2014年10月31日

https://yellowfin.co.jp