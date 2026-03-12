女性起業家向け無料勉強会を3月19日開催、Webマーケ×士業の専門家チームが経営実践スクール「Meラボ」を4月開講

株式会社Aurbe

女性起業家向け経営実践スクール「Meラボ」を運営する株式会社Aurbe（代表：南部成美・外山紗織）は、2026年4月開講に先立ち、SNS集客や経営戦略をテーマにした無料勉強会を2026年3月19日にオンラインで開催します。Webマーケティングと士業の専門知識を掛け合わせ、女性起業家が安定した経営を続けるための考え方を解説します。（https://aurbe.co.jp/）

■ 代表者のメディア掲載・登壇実績

- 日経xwomanセミナー登壇- Benesse・日経xwoman doors 掲載- 出版書籍 Amazon20部門1位獲得- 官公庁・中小機構 SNS専門家派遣- 女性創業支援セミナー講師（公的機関・自治体主催）日経xwoman オンラインセミナー(2025年8月22日）文京区創業入門サロン（2025年9月6日）

■ 「なんとなく集客できている」だけでは、経営は長続きしない

中小企業庁のデータによると、2012年から2022年にかけて女性の起業者数は約12万人増加しています。一方で、創業後の経営には多くの課題があり、廃業理由の上位には「販売不振」など、集客や売上の確保に関する問題が挙げられています。

SNSが普及し、Instagramひとつで集客できる時代になった一方で、フォロワー数やバズを追いかけるだけでは安定した経営は続きません。感覚や勢いに頼る起業から一歩踏み出し、独自の集客の仕組みを持ち、経営に必要な専門知識を身につけた上で、短期ではなく長期目線で経営を設計すること。それが、5年・10年続く経営に不可欠な土台です。

7年間で550名以上の女性起業家と向き合ってきた2人には、共通して見えてきた景色がありました。結婚・出産・夫の転勤など、ライフイベントのたびにキャリアを諦めてきた女性は少なくありません。

もちろん、すべての人に起業や経営が必要なわけではありません。

それでも、自分のライフスタイルに合った働き方として起業を選ぶ人には、周りと比較するのではなく、自分のペースで事業を続けてほしい。フォロワー数だけを追い求めるのではなく、永く安定した経営を続けるための知識を身につけ、実践できる場所をつくりたい。

そんな想いから、Meラボは生まれました。

■『 Meラボ 』とは

SNSや集客に関する情報があふれる今、「何から始めればよいのか分からない」と立ち止まってしまう女性起業家は少なくありません。

Meラボでは、InstagramをはじめとしたSNS、Web、オフラインを含めた集客全体を経営戦略の視点から整理し、「自分のビジネスに今何が必要か」を判断できる軸を身につけます。さらに、収益構造や事業計画までを一気通貫で学び、事業の土台を整えていきます。

また、事業の成長に伴って必要になる税理士・行政書士・社労士・弁護士などの専門家に、すぐ相談できる体制も整えています。

プログラムは月2回のオンライン勉強会を中心に、1年間かけて「集客の仕組み化」「経営戦略の設計」「士業による専門サポート」を実践形式で学ぶ内容です。

動画コンテンツを視聴して終わる形式ではなく、グループコンサルやワーク、振り返りを通して、学んだ内容をその場で自分のビジネスに落とし込んでいきます。なお、リアルタイム参加が難しい場合でも学べるよう、アーカイブ視聴にも対応しています。

Meラボ カリキュラム設計の考え方「GOLDEN CYCLE」Meラボ 年間カリキュラム（2026年4月～9月 一部抜粋）

■ 3月19日：無料勉強会で学べること

今回の勉強会では、以下の4テーマを中心に、専門家が実務の視点から解説します。

1. 5年・10年、永く続く経営の「構造設計」

家事・育児・仕事を両立しながら起業する女性にとって、時間の使い方が経営の核心です。「やることが多すぎて回らない」を解消する時間設計の考え方と、お客様ゼロから最初の集客につなげる「０→１の集客計画」を実務目線でお伝えします。5年・10年先も自分らしく続けるための設計図を一緒に考えます。

2. SNS・Web集客から始める安定経営の作り方

Instagramを中心に、X・TikTok・YouTubeなど各SNSの特徴と、業種ごとの優先順位・おすすめ集客法を解説。さらにホームページ・LINE・GoogleMAPなど複数の集客チャネルを「点」ではなく、「申込みにつながる導線」として設計する考え方をお伝えします。

3. お金の判断軸：個人事業主と法人、それぞれの考え方

「法人化すべき？」「経費はどこまで使える？」といった、起業後に多くの方が直面するお金の判断について、税理士の実務視点で整理します。

4. 士業の専門分野を、いつ・誰に頼るとよいか

税理士・行政書士・弁護士・社労士など、それぞれの役割の違いと、相談すべきタイミングを具体的に解説。「何を聞けばいいかわからない」をなくします。

（2026年3月5日開催・第1回無料勉強会 使用スライドより）

※勉強会後半では、Meラボの具体的なカリキュラム・料金・サポート体制についてもご説明します。

■ こんな方におすすめの勉強会です

- コンテンツ事業（講師・コンサル・オンラインサービスなど）で起業を考えている- 教室・サロン・飲食店・小売など店舗ビジネスを始めたい、または運営している- SNS集客はしているが、売上や将来の事業に不安がある- 法人化、お金、法律について専門家に相談できる環境がほしい- 感覚だけの経営から、根拠を持った経営にシフトしたい

＊初心者・未経験の方も安心してご参加いただけます。

■ 参加者の声（第1回 2026年3月5日開催）

第1回開催には33名が申込み、SNS集客や経営の整理に関心のある女性起業家が参加しました。

「頭の中が整理された感じがしました」

仕事を進める上で、税金のことや、どこに相談したらいいのか、ずっと漠然としていました。いろんなコンサルや経営塾をのぞいてみましたが、私が知りたいものではありませんでした。今日の勉強会で、頭の中が整理された感じがしました。

「長期視点で整理していきたいと感じました」

今まで、全ての事柄の優先順位を決めきれずにいました。今日のお話をきいて、長期視点で整理していきたいと感じました。とても勉強になりました。

「集客のフェーズごとにわかりやすくまとめられていて、とても良かったです」

集客のフェーズ、経営を安定化させるための方法が短時間でわかりやすくまとめられており、とてもわかりやすかったです。

「一歩踏み出せそうだと感じました」

赤字になるのが怖くて進められなかったサービスですが、一歩踏み出せそうだと感じました。

■ 勉強会参加者・限定特典

勉強会終了後にアンケートにご回答いただいた方限定で、 【Meラボ：早割価格】でのご入会をご案内します。

■ 開催概要

▶ 無料勉強会の詳細・お申込みはこちら：https://aurbe.co.jp/(https://aurbe.co.jp/)

■ 登壇者プロフィール

2名で7年間、累計550名以上の女性創業支援に関わってきた専門家が登壇します。

南部 成美（なんぶ なるみ）

株式会社Aurbe 代表取締役 ／ 行政書士・経営管理修士(MBA)

起業初期から事業成長期の女性起業家を中心に、法人化・契約・事業設計など「長く続けるための土台づくり」を支援。起業家支援250名以上、800件以上の契約書作成実績を持つ。行政書士としての法務実務とMBAの経営視点を掛け合わせ、予防法務を軸とした実務サポートと講師活動を展開。日経xwomanセミナー登壇、Benesse・日経xwoman doors掲載実績あり。Meラボでは予防法務・仕組み作り・外注化/チーム化を担当。

外山 紗織（とやま さおり）

株式会社Aurbe 代表取締役 ／ 中小企業診断士

個人事業主から中小企業まで、経営戦略設計とWebマーケティングを活用した集客支援を行う。Instagramセミナー100回以上・SNSサポート実績300社以上。Instagramを主軸に、SNS・LP・広告・ホームページ・GoogleMAP・LINEなどを事業全体の流れとして設計し、数字と仮説をもとに判断できる仕組みづくりを支援。官公庁・公的支援機関でのSNS・Webマーケティング支援実績・女性起業家向けセミナー登壇多数。Meラボでは経営戦略・Webマーケティング全般を担当。

■ 会社概要

