【一日の始まりも、ご褒美の夜も。街に灯る第二の食卓】食堂 灯ル　2026年3月16日(月) NEW OPEN!!

株式会社エフリード

『食堂 灯ル』(住所:愛知県名古屋市)を2026年3月16日(月)にオープン致します。

■食堂 灯ルについて写真：銀鮭定食 塩焼き(沖縄天然塩)

「食堂 灯ル(ともる)」は、街の皆さまの日常に寄り添う“第二の食卓”をコンセプトにした食堂です。

朝は、一日のはじまりをやさしく照らす定食を。炊きたての土鍋ごはんと、身体の芯まで温まるしじみの味噌汁を中心に「一汁六菜定食」や肉厚の「銀鮭定食」など、身体を目覚めさせる栄養と満足感をお届けします。

昼は、主役である“ごはん”を愛でる至福の食卓。炊き立ての土鍋ごはんに、選べるごはんのお供を添えて、日本人の原点ともいえるおいしさをゆっくり味わっていただきます。

夜は、地酒とおばんざいを楽しめる“呑める食堂”へ。地元の味わいと温かな料理を肴に、ねぎ玉味噌カツ煮など心ほどける一品で、今日一日のご褒美となる時間をお届けします。

朝・昼・夜、それぞれの時間に寄り添いながら、訪れる人の一日をやさしく灯す場所。

「食堂 灯ル」は、街に温かな灯りをともす食堂を目指します。

＜食堂 灯ルInstagram公式アカウント＞

https://www.instagram.com/shokudou.tomoru/?hl=ja

■メニュー詳細✴︎ 看板定食メニュー

・銀鮭定食(塩焼き・西京焼き)

写真：銀鮭定食 塩焼き(沖縄天然塩)写真：銀鮭定食 西京焼き(京都 石野の味噌)

沖縄の天然塩でシンプルに焼き上げた塩焼き、または京都の老舗味噌蔵「石野」の西京味噌に漬け込んだ西京焼きから選べる、肉厚銀鮭の名物定食。脂のりの良い銀鮭は外は香ばしく中はふっくらと焼き上げられ、炊きたての土鍋ごはんとともに楽しめます。

最後は銀鮭をごはんにのせてお出汁をかける「〆のお茶漬け」で、さらりと味わえる一品です。

写真：〆のお茶漬け

・【朝限定】一汁六菜定食

写真：【朝限定】一汁六菜定食

朝8時～11時限定で提供する「一汁六菜定食」は、少し贅沢な朝時間を楽しめる和朝食。伊勢真鯛のお刺身やサーモンのユッケ風、焼鯖、鶏肉と大根の煮物、豚角煮など彩り豊かな小鉢を少しずつ味わえます。炊きたての土鍋ごはん(宮城県産つや姫)と、身体に染み渡るしじみの味噌汁を添えた、心と体を整える朝限定の定食です。

・伊勢真鯛定食 鯛茶漬けと宇和島めし

写真：伊勢真鯛定食 鯛茶漬けと宇和島めし

上品な旨みを持つ伊勢真鯛を贅沢に使用した人気の定食。特製ダレと卵を絡めて味わう愛媛の郷土料理「宇和島めし」と、自家製胡麻ダレで楽しむ鯛茶漬けの二つの食べ方が楽しめます。炊きたての土鍋ごはんとともに、伊勢真鯛の旨みを最後の一口まで堪能できる、食堂 灯ルならではの贅沢な一膳です。

✴︎ その他定食メニュー写真：ねぎ玉味噌カツ煮定食写真：じっくり煮込んだ豚の角煮定食写真：サーモンのお刺身定食 海苔醤油と卵黄ユッケ写真：厳選アジフライ定食 おろしポン酢と自家製タルタル写真：肉厚生姜焼き定食写真：とろさばの塩焼き定食写真：自家製タルタルの鶏南蛮定食写真：揚げ鶏と野菜の黒酢あん定食✴︎のせめし

・伊勢真鯛茶漬けハーフ

写真：伊勢真鯛茶漬けハーフ

・かつお節卵かけご飯 濃厚満月たまご使用

写真：かつお節卵かけご飯 濃厚満月たまご使用

・炙り明太子と大葉

写真：炙り明太子と大葉✴︎ お酒のアテ写真：おばんざい３種盛り合わせ

食堂 灯ルでは、定食だけでなくお酒と楽しめる一品料理もご用意しています。おばんざいや新鮮な食材を取り入れた小鉢料理など、日本酒やお酒と相性の良い「お酒のアテ」を気軽に楽しめます。食事はもちろん、ゆっくりとお酒を味わう時間にも寄り添う食堂です。

✴︎ドリンクメニュー

・【静岡県】Chabashira 緑茶・ほうじ茶ハイ

写真：【静岡県】Chabashira 緑茶ハイ写真：【静岡県】Chabashira ほうじ茶ハイ

2016年に静岡県島田市にて明治から五代続く茶農家さんから仕入れるChabashiraというブランドの茶葉を使用した緑茶。

✴︎食事を美味しくする空間

■店舗情報

店舗名：食堂 灯ル

住所：愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28-12 大名古屋ビルヂングB1

営業時間：【月曜～金曜】朝昼 8:00～15:00(L.O.14:00) / 夜 17:00～22:00(L.O.21:00)

【土日・祝日】8:00～22:00(L.O.21:00)

定休日：施設に準ずる

席数：29席