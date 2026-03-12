【アルコ株式会社】が「健康経営優良法人2026」に認定

アルコ株式会社

アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されましたことをお知らせいたします。

「健康経営優良法人2026」認証取得の背景／目的

アルコは「Empower Every Day（何気ない毎日に ”自分らしさ” というエネルギーを加えていく」というビジョンのもと、ポジティブな一歩を後押しするプロダクトをユーザーにお届けしています。このミッションを遂行する源泉は、社員一人ひとりの活力にあり、今回の認定は、社員が「昨日より今日を好きになる」ための具体的な環境づくりと、独自の福利厚生施策が評価されたものとなります。

アルコが考える健康経営：ビジョンとのシナジー

私たちが提供するプロダクトは、単なるモノではありません。気分を上げてくれるデザインやメッセージを通じて、使う人の毎日をエンパワーメントするものです。この価値を創造し続けるためにはサービスを届ける側の私たち自身が、心身ともに健やかで自分らしくエネルギーに満ちあふれていることが不可欠であると考えています。新しい物事に挑戦をするというポジティブなマインドは、健全な身体と充実した職場環境から生まれます。アルコにとっての健康経営は、単なる管理ではなく、社員の可能性を最大化するための重要な経営戦略なのです。

「ALCO 5」を体現する具体的な健康増進施策

アルコは行動指針「ALCO 5」に基づき、社員が自律的に健康を楽しみ、高め合える独自の施策を導入しています。

1. 【ワクワク 1st】日常を彩るオーガニックアメニティの設置

日々の業務の中で、ふとした瞬間に自分を労わる時間を大切にして欲しいという想いから、オフィス内には「オーガニックスイーツ」や「ヘルシードリンク」などのアメニティを設置しています。 身体に優しい素材にこだわったラインナップは、社員からも「午後の仕事へのモチベーションが上がる」「健康を意識するきっかけになる」と好評。何気ない休憩時間を、心身を整え、次へのエネルギーをチャージする「ワクワク」する時間へと変えています。

2. 【変化を楽しみ、リードする】月額1万円の「健康促進手当」

社員自らが「自分らしい健康」をデザインすることを支援するため、スポーツ施設（ジム、ヨガスタジオなど）の利用料を月額最大1万円まで補助する「健康促進手当」を支給しています。 「最速」でリフレッシュし、常にベストコンディションを維持することは、ビジネスにおける高いパフォーマンスに直結します。多種多様なスポーツを通じて、社員それぞれが心身の変化を楽しみ、健やかなライフスタイルを自らリードしていく文化を醸成しています。

3. 【ワンチーム】刺激し合い、高め合う組織風土

これらの施策を通じて、社員同士が「最近通い始めたジムがすごく良い！」「おいしいオーガニックティーを見つけた！」など、活発なコミュニケーションを交わし、互いに良い影響を与え合う環境が整います。共通の健康意識を持つことで、部署間の垣根を越えた「ワンチーム」としての絆が深まり、組織全体のエンパワーメントに繋がっているのです。

今後の展望

私たちのビジョン、「Empower Every Day」は、まず身近な仲間である社員に向けられた約束でもあります。 身体に良いものを取り入れ、アクティブに身体を動かす。こうした小さな習慣の積み重ねが、人生を豊かにし、ひいてはお客様に届ける価値の質を高めると信じています。アルコはこれからも、社員が ”自分らしさ” を最大限に発揮できる環境を追求し、私たちが持つこの豊かなエネルギーを、世界中の人々の毎日を「エンパワーメント」する力へと変えてまいります。

健康経営優良法人2026とは

健康経営優良法人2026(https://kenko-keiei.jp/about/)とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の活動をもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。経済産業省が設計し、従業員の健康管理を経営的視点で考え、戦略的に取り組む企業を「見える化」することを目的としています。認定を受けることは、社会的な信頼性の向上だけでなく、採用ブランディングや従業員の活力向上にも直結します。

アルコ株式会社について

アルコ株式会社(https://alco-group.com/)は、日本未上陸のブランドや新しい価値観を世界各国からセレクトして紹介する輸入卸売業が中核事業です。取り扱うブランドの多くはサステナブルやエシカルといったテーマを掲げ、単なる商品の売買ではなく、背景にある思想や文化、ストーリーまでも含めた"体験価値"の提供を大切にしています。

取り扱いブランド：Body Glide(R) / Boody(R) / Ciele Athletics(TM) / Cotopaxi(R) / Feetures(R) / Flowfold(R) / Hydro Flask(R) / Hyperice(R)/ Nocs Provisions / nomadix(TM) / OOFOS(R) / Topo Athletic(R)