異種配合キャラクターブランド「みっくちゅ」公式発表！第一弾５キャラ公開と同時に主題歌制作も決定

株式会社ブランズ・アンド・ストーリーズ

キャラクターIPスタートアップの株式会社ブランズ・アンド・ストーリーズ（本社：東京都、代表取締役：池田真）は、オリジナルキャラクターブランド第一弾「みっくちゅ」を公式発表いたしました。

「異種の動物が惹かれ合い結ばれて生まれた子供たち」という独自の設定を通じ、多様性を尊重し合う現代社会へのメッセージを届けます。

まずは初期メンバー５キャラクターの公開に加え、近日公開予定の主題歌制作についても先行発表いたします。「みっくちゅ」が織り成す「ストーリー」が人々の心を癒やし、希望を与えてくれます。

【らいぴょん（ライオン×ウサギ）】元気だけどちょっと内気な男の子。でも父譲りの勇気と母譲りの優しさを持ち合わせるリーダー的存在。

【ぱんにゃ（パンダ×ネコ）】元気いっぱいのアイドル的存在の女の子。いつも明るく、居るだけで周りも笑顔になります。

【とらぶる（トラ×ブルドッグ）】自信が無くていつも困った顔をしている男の子。意図せずトラブルを起こしてしまいますが仲間達がサポートしてくれます。

【ぱおんちゅ（ゾウ×ネズミ）】気遣い上手な男の子。身体は大きいけれど困っている子を放っておけないとても優しい子です。

【くまぽん（クマ×タヌキ）】優しいおっとりお姉さんな女の子。おなかのハート模様がトレードマークです。

【公式アカウント】

X：@mi_x_chu

公式Xはこちら :https://x.com/mi_x_chu?s=20

Instagram:@mi__x__chu

公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/mi__x__chu?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

今後、先ずは玩具を中心に商品化にご協力頂けるライセンシー様を募集、将来的に幅広いカテゴリーを募って参ります。

【急募】SNS運用代行・パートナーの募集

現在、「みっくちゅ」の世界観を一緒に広めてくださるSNS運用代行パートナーを募集しています。

【お問い合わせ先】

Brands_and_Stories@outlook.jp