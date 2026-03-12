ミシュラン一つ星・現役リッツカールトンシェフ 村島輝樹氏 監修。「ごちそう本舗」から、おせち技術で仕上げた『活鮑（あわび）のマリニエール風』を新発売。

株式会社サンク

株式会社サンク（本社所在地：静岡県浜松市、代表取締役：香藤 紘一）が運営するオンラインショップ「ごちそう本舗」は、新商品『活鮑（あわび）のマリニエール風』を発売いたします。

本商品は、ザ・リッツ・カールトン東京(https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/tyorz-the-ritz-carlton-tokyo/overview/)の料理長であり、ミシュランの星を獲得した実績を持つ村島輝樹シェフが監修。産卵期を前に栄養を蓄えた最も美味しい状態の「活鮑（かつあわび）」を厳選し、長年の「おせち料理」製造で培った独自の加熱技術を駆使しました。10種類以上の原料をブレンドした村島シェフ考案の特製ソースが、鮑（あわび）の持つ濃厚な旨みを引き出します。

ご自宅でレストランのメインディッシュに匹敵する一皿をお楽しみいただける商品です。

リッツカールトン料理長 村島 輝樹（Teruki Murashima）

本場フランスでの修行後、銀座マノアール・ダスティンで2年勤務、１年間渡伊後、恵比寿モナリザでスーシェフ。その他、ラトリエ・ド・ジョエルロブション台北のスーシェフ、銀座エスキス、銀座アジルのシェフを務め、23年8月よりリッツカールトン「Heritage by Kei Kobayashi(https://www.heritagebykei.com/ja/restaurants-in-tokyo)」でシェフを務める。

商品概要

商品名： 活鮑（あわび）のマリニエール風

特徴：

・ミシュラン星付き

・村島輝樹シェフ全面監修

・産卵前の活鮑（あわび）を使用し、自社工場で一貫調理

・おせち製造のノウハウを活かした柔らかな仕上がり

・10種以上の素材を配合した特製ソース ・洗浄済みの天然殻付きで、本格的な盛り付けが可能

販売について：

当商品は受注生産となります。

ご興味をお持ちの方は、製造元の株式会社サンクまでお問い合わせください。

開発の背景：おせち技術と世界の美食の融合

当社は30年以上にわたり、日本の食文化の象徴である「おせち料理」の製造に携わってきました。中でも鮑（あわび）は、ハレの日を飾る最も重要な食材の一つです。鮑の鮮度管理から、硬くなりがちな身をいかに柔らかく仕上げるかという「温度と時間の管理」を長年追求してまいりました。

このたび、「ごちそう本舗」の新たな取り組みとして、この伝統的な加工技術に、フレンチ・イタリアンのエッセンスを融合させた『活鮑（あわび）のマリニエール風』を開発しました。監修には、世界各国の高級食材に精通したミシュラン星付きシェフ・村島輝樹氏を迎え、従来の「和」の鮑料理とは異なる、新しい味わいをご提案いたします。

素材へのこだわり：産卵前の「活鮑（あわび）」を自社工場で即調理

美味しさの根幹は、素材の鮮度と状態にあります。本商品では、産卵を控えて身が太り、旨み成分が最も高まった「産卵前の活鮑（あわび）」のみを厳選して仕入れています。

自社工場での一貫調理

鮮度を落とさないよう、活きた状態の鮑を自社工場で速やかに調理。職人の目利きによって状態を確認し、一粒ひとつ丁寧に下処理を行います。

しっとりとした「柔らかさ」と「ジューシーさ」

長年のおせち製造で磨き上げた独自の煮込み・スチーム技術を採用。鮑（あわび）の繊維を壊さず、しっとりとした柔らかさを保ちながら、噛むほどに磯の香りとジューシーな旨みが広がる仕上がりを実現しました。

おもてなしの工夫：盛り付けまで考えたパッケージ

『活鮑（あわび）のマリニエール風』は、味だけでなく視覚的な演出にもこだわりました。丁寧に洗浄した「鮑の天然殻」を同梱しており、温めた鮑（あわび）をこの殻に盛り付けるだけで、高級レストランや老舗旅館のような華やかな食卓を再現いただけます。ご自宅での特別な記念日はもちろん、大切な方へのギフトとしてもお選びいただける設計です。

株式会社サンク：厨房のソリューションパートナーとして

株式会社サンクは、ホテル・レストラン・結婚式場などのプロフェッショナルな現場に向けた業務用卸事業を原点とする「厨房のソリューションパートナー」です。人手不足の解消やオペレーションの効率化、顧客満足度の向上に貢献する食材・メニューを長年にわたりご提案してまいりました。

この業務用で培った商品開発力と調達力を活かし、一般のお客様にも本格的な味をお届けしたいという想いから誕生したのが、通販ブランド「ごちそう本舗(https://gochisou-hompo.com/)」です。今回ランキング入りした商品はいずれも、プロの現場で磨かれた品質と「温めるだけ」「解凍するだけ」の簡便性を両立したものばかりです。

業務用についても、同等の品質・簡便性を備えた商品ラインナップを幅広くご用意しております。付加価値の高いメインディッシュや食材をお探しの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【株式会社サンクへのお問い合わせはこちらから(https://thank.co.jp/contact)】

■会社概要

商号 ： 株式会社サンク(https://thank.co.jp/)

代表者 ： 香藤 紘一

所在地 ：〒435-0028 静岡県 浜松市 中央区飯田町３６６－１

事業内容： 食品の通信販売、業務用食材の卸売、メニュー開発支援

URL ： https://thank.co.jp/

通販サイト： https://gochisou-hompo.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サンク 広報担当：片山

電話番号：053-460-3678

メールアドレス：info@thank.co.jp