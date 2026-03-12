広告リサーチ・AIツール「アド.com」、Pangle広告のデータ提供を開始！

株式会社アドドットコム

株式会社アドドットコム（本社：東京都港区 代表取締役：杉山善則、高橋健斗 以下アドドットコム）は、当社が提供する広告リサーチ・AIツール「アド.com」において、ByteDance社が提供するアドネットワーク「Pangle（パングル）」の広告データ提供を開始したことをお知らせいたします。

■サービスURL：https://x-ad.com/product(https://x-ad.com/product)

◆アップデートの背景

「アド.com」はこれまでGoogle、Yahoo!、LINE、TikTok、Instagram、Facebook、SmartNews、YouTube、X(Twitter)など、主要な広告媒体を網羅してきました。中でもTikTok広告を運用するユーザー様より、「同じクリエイティブが配信されることも多いPangle広告の出稿状況も一元管理したい」という強いご要望をいただいておりました。

今回のアップデートにより、Pangle広告のクリエイティブ、出稿ボリューム、トレンドの分析が可能となります。これにより、競合他社の広告戦略をより多角的に、かつ正確に把握することが可能になります。

◆Pangleとは

Pangleは、TikTokを運営するBytedance社の「TikTok For Business」が提供する、モバイルアプリ向けの広告プラットフォームです。TikTok以外の提携アプリ（ゲーム、マンガ、SNS、ニュース等）へ広告を配信できるのが最大の特徴です。

日本を含む世界中のアプリにおいて広告配信をすることができる上に、日本だけで1日あたりのアクティブユーザー数が8000万人もいることから、男女の利用者数に大きな偏りが無く、年齢や性別を問わずリーチすることができます。アプリの邪魔にならないように自然に広告表示される手法を用いており、その結果高い広告効果が見込める媒体となっています。

◆「アド.com」について

「アド.com」は、圧倒的なデータ量と最新のAI技術を掛け合わせ、SNS広告における「データ分析」と「クリエイティブ制作」を同時に実現するSaaS型プラットフォームです。

＜主な特徴＞

業界最大級のデータ量

約29億件の広告データを蓄積。

10大メディアを網羅

Google、Yahoo!、LINE、TikTok、Pangle、Instagram、Facebook、SmartNews、YouTube、X(Twitter)に対応（今後Pinterest等も追加予定）。

分析と制作をシームレスに実現

競合の勝ちクリエイティブを分析し、即座に自社の制作に活かせるAI機能を搭載。

＜主要機能一覧＞

生成AI機能

画像・動画・バナー生成AI、日本語文字入れ、画像編集

広告検索・分析機能

媒体横断検索、広告主/商材名検索、LP逆引き、再生数/リアクション分析

チーム連携機能

クリエイティブのリスト管理、Excelエクスポート、チーム共有メモ

その他

動画の構成/カット割分析、音声文字起こし、DeLMO動画素材判定

◆Web広告運用・制作に少しでも携わる皆様へ

「競合調査に時間がかかりすぎる」「クリエイティブの摩耗が早く、制作が追いつかない」「ヒット広告の法則が見えない」といった課題をお持ちではありませんか？

「アド.com」は、リサーチから制作までの工程を劇的に短縮し、広告運用のPDCAサイクルを加速させます。大手テクノロジー企業から広告代理店、制作会社、アフィリエイト事業者様まで、幅広く導入いただいております。 ぜひ無料トライアルにてその実力をご体感ください。

◆株式会社アドドットコムについて

・ 会社名：株式会社アドドットコム

・ 代表者：代表取締役 杉山善則、高橋健斗

・ 本社所在：東京都港区芝公園1-8-20 H1O芝公園

・ 設立日：2023年6月1日

・ 事業内容：広告リサーチ・AIツール「アド.com」の開発・運営

◆本件に関するお問い合わせ先

info@x-ad.com