【アルテミス】有楽町マルイ 2Fに3/13(金)に新規オープン！

　ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂）が展開するカジュアルフェミニンブランド「アルテミス by ダイアナ」より新店舗オープンのご案内です。


　2026年3月13日(金)、有楽町マルイ店に「アルテミス by ダイアナ」が新規オープンいたします。


親しみのあるアイボリーを基調としたシンプルな店装でお客さまに心地よく過ごしていただける空間が特徴の店舗です。また、新規オープンを記念して店舗限定アイテムもご用意して皆さまのご来店をお待ちしております。この機会にぜひお立ち寄りください。



詳細を見る :
https://artemisdiana.jp/news/2928/


■限定商品について




【SHOES】


商品番号：RT15708


価格：\9,900(税込)


ヒール高：5cm台


サイズ展開：22.0-24.5cm


カラー展開：ブラック/ピンク



【BAG】


商品番号：AI6165


価格：\13,750(税込)


カラー展開：ブラック



■ノベルティキャンペーン


オープンを記念して、シューズまたはバッグをお買上いただいた先着100名のお客様にノベルティ「オリジナルミラー」をプレゼントいたします。ぜひご来店くださいませ。




※画像はイメージです。実際のノベルティとはカラーが異なる場合がございます。


※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承くださいませ。


■店舗情報


アルテミス by ダイアナ 有楽町マルイ店


住所：〒100-0006


東京都千代田区有楽町2-7-1　有楽町マルイ2階


TEL：03-5860-3777


営業時間：11:00～20:00



詳細を見る :
https://www.0101.co.jp/086/
■アルテミス by ダイアナについて

ダイアナ株式会社が運営するカジュアルフェミニンブランド。
「良質な日常を過ごす全ての女性達へライフスタイルの中に自然と
溶け込むシューズブランド」をコンセプトに展開。
URL：https://artemisdiana.jp/



■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052　東京都港区赤坂2丁目23-1　アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL：https://www.dianashoes.co.jp