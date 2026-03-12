【好評につき販売店を拡大】マスカラの最後に使って仕上がりがワンランクアップ！両目で確認しながらまつげを根元からカールできる、ホットアイラッシュカーラー「のぞキュンホットカーラー」

株式会社コージー本舗

株式会社コージー本舗（本社：東京都台東区 代表取締役社長 小林義典）は、確認ホール付きで目元を見ながらカールができるホットアイラッシュカーラー「のぞキュンホットカーラー」の販売店を2026年3月12日(木)より全国のバラエティショップ・ドラッグストア等に拡大いたします。※店舗により取扱いが異なります。

ホットアイラッシュカーラーをより効果的に

商品詳細ページ :https://item.rakuten.co.jp/koji-honpo/4972915005998/

まつげのカールを長持ちさせるために使いたいホットアイラッシュカーラー。短いまつげにも使いやすい下から持ち上げて使うスティック型、一般的なアイラッシュカーラーのように挟んで使うタイプなど様々な形状があります。熱を加えるからこそカールをキープできるものの、熱いものを目の近くで使うことは慣れるまで怖く感じることも。

「のぞキュンホットカーラー」は、のぞける確認ホール付きで両目で鏡を見ながら使うことができるため、より安心して根元にカーラーを当てやすい仕様になっています。日々のまつげメイクの仕上げに使って、より美しくまつげのカールをキープ！

商品概要

のぞキュンホットカーラー \1,980（税込）

確認ホール付きで鏡を見ながらまつげをカールできるホットアイラッシュカーラー。まつげの根元を押し上げ、まるでまつげパーマをしたように仕上がります。マスカラを塗って、最後に熱を加えて固定するので、カールが長持ち。●三段階温度調整機能付き（65℃／75℃／85℃）●USB充電式●お手入れブラシ／充電用USBケーブル／保護キャップ付き

商品特長

目元を見ながらカールができる

確認ホール付きだから、鏡を見ながら両目で確認。根元からしっかりとカールをすることができます。

熱を加えてカールが長持ち

マスカラを塗布した後に熱を加えて固定することで、カールが長持ちします。

販売情報

ご使用方法

2026年3月12日(木)より全国のバラエティショップ・ドラッグストア等にて取り扱い開始。※店舗により取扱いが異なります。

コージー本舗について

コージー本舗は1947年に日本で初めてつけまつげを製造販売した会社です。当時から今も変わらずひとつずつハンドメイドで作っており、クオリティの高い製品をお届けしています。つけまつげの接着剤の技術から生まれたふたえまぶた化粧品、アイラッシュカーラーなどのメイク雑貨品、メイクアップ製品などを取り扱っており、日本でもいち早くネイルケア製品を取り扱ったメーカーでもあります。アジアを中心に世界でも製品展開をしています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社コージー本舗

所在地：東京都台東区松が谷2-26-1

TEL:03-3842-0221(代表)

代表取締役：小林義典

公式HP：https://www.koji-honpo.co.jp/

事業内容：化粧品、化粧用品の企画、開発、販売等

《お客様からのお問合せ先》

株式会社コージー本舗

03-3842-0226(受付時間：平日9:00～17:00)