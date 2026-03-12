『アイドルマスター シンデレラガールズ』と『ラスカル』のコラボグッズが「AnimeJapan 2026」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

中外鉱業株式会社

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2026」にて『アイドルマスター シンデレラガールズ』と『ラスカル』の新商品を販売します。

出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/

ラスカル風衣装に身を包んだシンデレラガールズのアイドル6人とラスカルの、可愛らしい新規描き下ろしイラストを使用したアイテムが「AnimeJapan 2026」で販売決定！


「アクリルスタンド」のほか「サイン入り 応援垂れ幕」や、通販商品として「仁奈とおそろい！ラスカル風もふもふフード付きマフラー」なども登場します！


会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。


ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！


イベント情報

「AnimeJapan 2026」
・開催日時　2026年3月28日(土)～3月29日(日)　9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所　東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール、南1～4ホール、屋上展示場
・ブース名　中外鉱業ブース(A-50)
・公式HP　https://www.anime-japan.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ　https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/



※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。


※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。


特典情報



＜会場限定特典＞


中外鉱業ブースにて『アイドルマスター シンデレラガールズ × ラスカル』AnimeJapan 2026関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ラメポストカード(全7種)をランダムで1枚お渡しいたします！



＜通販限定特典（Chugaionline）＞


中外鉱業コンテンツ部ECサイトにて『アイドルマスター シンデレラガールズ × ラスカル』AnimeJapan 2026関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典イラストカード(全6種)をランダムで1枚お渡しいたします！



※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。


Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）


https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/


予約期間：2026年3月11日(水)21:00～4月5日(日)23:59


発送日：2026年6月以降順次発送予定



※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


製品情報



■アクリルスタンド（全6種）


販売価格：1,870円(税込)


ラインナップ：赤城みりあ、安部菜々、市原仁奈、櫻井桃華、佐藤 心、橘ありす（全6種）





■ホロ缶バッジ＆イラストカードセット（全6種）


販売価格：1,210円(税込)





■しっぽ付き2連アクリルキーホルダー（全6種）


販売価格：880円(税込)





■サイン入り 応援垂れ幕（全6種）


販売価格：3,850円(税込)




※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）



■仁奈とおそろい！ラスカル風もふもふフード付きマフラー


販売価格：7,150円(税込)





■デニムトートバッグ


販売価格：3,850円(税込)





■ラバーデスクマット


販売価格：4,950円(税込)




※通販商品は会場での販売はございません。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


権利表記・関連情報

■権利表記


THE IDOLM@STER(TM)& (C)︎Bandai Namco Entertainment Inc.
(C) NIPPON ANIMATION CO., LTD.



■関連サイト


アイドルマスター ポータル
https://idolmaster-official.jp/


アイドルマスター シンデレラガールズ　公式サイト


https://idolmaster-official.jp/cinderellagirls



あらいぐまラスカル公式サイト
https://www.araiguma-rascal.com/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）


https://www.chugai-contents.jp/


中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)


https://twitter.com/chugaionline