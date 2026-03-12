「おいしい防災」を日常に。いずみピクルスの『ローリングストックピクルス』が、第1回 災害食アワードにて最優秀賞を受賞！

NSW株式会社

大阪・泉州産の野菜を中心にピクルスを製造・販売する「いずみピクルス」（運営：NSW株式会社、本社：大阪府泉佐野市、代表取締役：西出 喜代彦）の『ローリングストックピクルス』が、日本食糧新聞社主催の「第1回 災害食アワード」において、アイデア商品部門の最優秀賞を受賞いたしました。

日常の食卓を彩りながら、自然と災害への備えが整う「ローリングストック×サブスクリプション」という新しい仕組みと、非常時こそ欠かせない野菜の栄養を補給できる点が評価されました。

この度の受賞を記念し、より多くの方に「備えない備蓄」を体験していただくため、対象商品をご注文いただいた方を対象に、期間限定の初回半額キャンペーンを実施いたします。

1. なぜ、今「ローリングストック」が必要なのか？

ローリングストックとは、日常的に使う食品を少し多めに買い置きし、「食べた分を買い足す」ことで、常に一定量の食料を家庭に備蓄しておく方法です。 従来の「非常食を箱に詰めて数年間放置する」備え方では、いざという時に賞味期限が切れていたり、口に合わなかったりする課題がありました。本サービスは、6ヶ月ごとに商品をお届けするサブスク型を採用することで、「賞味期限の管理」というストレスから解放され、常に新鮮な備蓄が維持される「習慣」をデザインしました。

2. ピクルスが「防災食」に向いている3つの理由

災害時の食事は、乾パン、おにぎりやパン、カップ麺などの炭水化物に偏りがちです。ピクルスは、以下の理由から防災に非常に適しています。

不足しがちな「野菜の栄養」： ビタミン、ミネラルに加え、お酢に含まれるクエン酸が避難生活での疲労回復をサポートします。

調理不要で「そのまま」食べられる： ライフラインが止まった際も、開けるだけで泉州野菜（水なす等）の食感を味わえ、食卓に彩りと「心のゆとり」をもたらします。

長期保存と安全性の両立： お酢の殺菌作用により、保存料・着色料不使用ながら常温で約1年の保存が可能。日常のおかずとしても、非常時の備えとしても安心です。

3. 審査員からの評価（第1回 災害食アワード）

今回の受賞では、単なる保存食としての機能だけでなく、日常の食卓を楽しくするデザイン性、そして「備蓄を継続させるためのサブスクリプションというアイデア」が、現代のライフスタイルに合致しているとして高く評価されました。

【西出代表メッセージ】

「非常食を、特別なものではなく日常の延長線上に置きたい。そんな思いで開発した商品が、権威ある賞をいただけたことを大変光栄に思います。これからも、泉州野菜の魅力を通じて、安心で豊かな暮らしを支えてまいります。」



【受賞記念キャンペーン詳細】

より多くの方に「おいしい防災」を始めていただくための特別キャンペーンです。

特典内容： 「ローリングストックピクルス」定期便(https://shop-idsumi.com/products/rollingstock-pickles)、初回お届け分を半額にてご提供

\2500(税込)→初回\1250(税込) 最低2回（合計1年間）のご継続をお願いしております。

2回目（6ヶ月後）のお届けまで継続いただくことで、ご家庭での「備蓄サイクル」が自然に整います。まずは1年間、いずみピクルスと一緒に「おいしい防災」を始めてみませんか？



期間： 2026年3月11日 ～４月11日

お申し込み： 公式オンラインショップ特設ページより

（https://shop-idsumi.com/products/rollingstock-pickles）