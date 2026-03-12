【900名以上が体験】香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」、ルクア大阪のコスメイベントで集客コンテンツとして大注目

Amulette株式会社

Amulette株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：長田寛太）は、同社が展開する香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC（パフューマティック）」が、ルクア大阪（大阪市北区）で2026年2月28日(土)～3月1日(日)の期間、開催されたコスメイベント(https://www.lucua.jp/topics/p-1800901.html)にて特別体験を実施したことをお知らせいたします。

本イベントでは、来場者のうち907名が香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」を体験。体験後のアンケートでは96%以上がポジティブな印象を示し、イベント会場の賑わい創出に寄与しました。

■ 商業施設における「体験型集客コンテンツ」として機能

近年、商業施設では「モノを販売する場」から“体験価値を提供する場”への転換が求められています。

香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」は、香りという感覚体験を通じて来場者の興味を喚起し、売場に立ち止まるきっかけを生み出す体験型の集客コンテンツとして活用されています。

今回のイベントでは、

- 無料で香水を体験できる特別企画- イベント限定の香りラインアップ

その結果、多くの来場者が香り体験を目的に足を止め、イベント空間全体の回遊性向上と滞在時間創出に寄与しました。

■ 設置開始10日で2,000名以上が利用、常設コンテンツとしても機能

香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC（パフューマティック）」は現在、ルクア大阪 B1Fにて常設設置されており、設置開始からわずか10日間で延べ2,000名以上が利用するなど、新しい香水体験としてとても注目を集めています。イベント施策だけでなく、日常動線上での継続的な体験提供が可能な装置として商業施設における新たなリテールメディアとしての活用が進んでいます。

▶︎ 詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000165229.html)

■ 香水を“気軽に試す”新しい体験コンテンツとしてイベント会場でも注目

今回のイベント期間中は、通常は有料で提供している香水体験を無料でお楽しみいただけるほか、イベント会場でしか体験できない限定の香りもラインアップいたしました。

来場者は気になる香りを選び、ワンプッシュで香水を体験することが可能。短時間で体験できるため、混雑しやすいイベント会場でもスムーズに香りを楽しめるのが特徴です。

コスメイベントにおいて「商品を見る」だけでなく、“自由に好きな香りを気楽に体験する”といった新しい楽しみ方として来場者から高い関心を集め、会場は大きな賑わいを見せました。

■ 来場者アンケート結果：体験した方々の96%がポジティブな回答で、大盛況に

体験後の印象については74.6%が「実際に使ってみたい」21.5%が「今後の普及に期待したい」

と回答し、96%以上がポジティブな印象を示しました。これらの結果から、香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」は多くの来場者にとって新しい体験でありながら、体験を通じて高い受容性を獲得していることが明らかになりました。

設置希望は「イベント会場」「商業施設」が上位 。今後設置してほしい場所として多かった回答は

1位 ：イベント会場（41.5%）

2位 ：商業施設内（33.3%）

3位 ：百貨店（22%）

という結果になりました。

この結果から、香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」はイベントでの体験型コンテンツや、商業施設での日常的な香り体験の両方に適した装置として期待されていることがわかりました。

自由に好きな香りを体験できる特徴を活かし、人が多く集まる高トラフィック空間での活用ニーズが高いことが確認されています。

■ 来場者アンケート結果：体験者の95%が「香水スプレー自動販売機を使うのは初めて」

イベント当日、香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」を体験した来場者にアンケートを実施したところ、全体の95%が「香水スプレー自動販売機を利用するのは初めて」と回答。

多くの来場者にとって、ワンプッシュで香水を体験するのは今回が初めてであることが分かりました。

■ 来場者アンケート結果：年齢・性別問わず様々な方々が興味関心を示す

体験者の性別としては女性：75.8%・男性：24.2%という結果となりました。コスメイベントの来場者の大半は女性ユーザーが中心とされていますが、今回の体験会では約4人に1人が男性となり、男女問わず関心を集めていることが確認されました。香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」は従来の香水売場よりも自由に体験できるため、香水初心者や男性にとっても試しやすい環境を提供しています。

年齢分布では

- 19歳以下 ：3.1%- 20～24歳：14.1%- 25～29歳：12.5%- 30～34歳：26.6%- 35～39歳：14.7%- 40～44歳：7.2%- 45～49歳：7.2%- 50～54歳：6.3%- 55～59歳：3.4%- 60～64歳：3.8%- 65歳以上：0.9%

となり、20～40代が全体の約80%を占めました。この層はフレグランス・コスメ市場において購買力の高い中心ユーザー層であり、香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」が香水ブランドにとって価値の高い接触媒体となる可能性が示されています。また40代後半以上の来場者も一定数体験しており、幅広い世代から関心を集めていることも特徴です。

■ 来場者アンケート結果：香水購入予定がない来場者にも関心を創出

来場者のアンケートでは77%が「現在、購入を検討している香水はない」と回答しました。

今回の体験者の多くは、もともと香水を購入することを目的として来場したわけではありません。それにもかかわらず、多くの来場者が体験して下さったことからも、香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」は香水に興味はあるものの、普段は試す機会が少ない潜在顧客層との接点を生み出す装置として機能していることが示唆されました。

香水ブランドにとっても、新しい顧客接点を生み出す体験型コンテンツとして期待されています。

■ 今後の展開 : 全国の商業施設・イベントへの導入を拡大

Amulette株式会社 代表取締役 長田寛太

香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」は現在、百貨店を含む商業施設やイベント会場、POPUP等、様々な場所で導入が進んでいます。香水を「購入前に気軽に試せる」新しい体験コンテンツとして、今後も全国での展開を拡大していく予定です。

香水を“買うもの”から“体験するインフラ”へ。

日本における香水体験のあり方をアップデートしていきます。

■ 本件に関するお問い合わせ先

百貨店・商業施設への導入をご検討のご担当者様、また導入先施設への出店・設置、POPUP・展示会への設置をご希望の企業・ブランド様は、下記窓口までご連絡ください。

Amulette株式会社 PR担当窓口

お問い合わせフォーム : https://amulette.co.jp/contact/(https://amulette.co.jp/contact/)

E-mail：info@amulette.co.jp

TEL：03-6820-5465（受付時間：平日10:00～19:00）

【会社概要】

社名：Amulette株式会社

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

代表者：長田寛太

事業内容：香水・フレグランス領域に特化したメディア運営・マーケティング支援

URL：https://amulette.co.jp/

