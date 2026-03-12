【６冠受賞】雑誌『LDK』『LDK the Beauty』でbyTREESアウトバスケア4商品すべてがA評価、モイストミルクはベストバイ＆1位

ボーテ・ド・モード株式会社

ボーテ・ド・モード株式会社（東京都港区）が展開するヘアケアブランド「byTREES（バイツリーズ）」の各商品が、本音でコスメを評価する雑誌『LDK』『LDK the Beauty』（発行：株式会社晋遊舎）にて高評価を獲得しました。

「モイストリペアヘアミルク」は1位・ベストバイ・A評価を受賞。さらに、「モイストリペアヘアオイル」「コントロールリペアヘアミルク」「コントロールリペアヘアオイル」を含む全4商品がA評価を受賞いたしました。

『LDK』『LDK the Beauty』は広告・タイアップなし、編集部と専門家があらゆる製品を“使う人目線”で徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えする雑誌です。

【媒体概要】

媒体名：LDK、LDK the Beauty

発行元：株式会社晋遊舎（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/

■ブランド概要

byTREES（バイツリーズ）は、樹木の「貯水*力」と「補修力」に着目したヘア＆ボディケアブランド。

独自成分「樹滴リペアリポソーム*1」を配合したこだわりの処方により、日々のケアにおける“やさしい使い心地”と“美しい仕上がり”を両立した製品を提案しています。

2025年のフルリニューアル以降、より多くの髪悩みに応える処方と使い心地で支持を広げています。

公式HP・SNS

ブランドページ ：https://bytrees.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/bytrees_official/

公式X（Twitter）：https://twitter.com/byTREES_jp

■該当商品概要

byTREES モイストリペアヘアミルク

\1,595 （税込） / 150mL

保湿成分98％*2。タオルドライ前にうるおい補給・髪の内側まで浸透貯水*。べたつかないのに毛先までしっとりまとまり指通りなめらかに。保湿・ツヤ成分としてシアバター*3やドライヤーなどの熱でツヤコートを形成するγ-ドコサラクトン（補修成分）配合で髪本来の艶やかな髪へ導きます。

byTREES モイストリペアヘアオイル

\1,595 （税込） / 100mL

保湿成分99％*2。ヒートリペア成分*4配合で髪の芯までうるおい補修。まるで美容液のようにさらっと髪になじみ、重くならず軽やかにまとまりとツヤを付与。思わず触れ続けたくなるさらさらの指通りへ。乾いた髪にもお使いいただけます。

byTREES コントロールリペアヘアオイル

\1,595 （税込） / 150mL

保湿成分99％*2。うねり補修成分*5が髪の芯まで浸透し、熱を味方に*6さらツヤ髪へ。さっぱりめのテクスチャーで指通り軽やかな仕上がり続く、毛先までしなやかでうねりにくい髪へ。

byTREES コントロールリペアヘアオイル

\1,595 （税込） / 100mL

保湿成分99％*2。髪の芯までうるおいを与えヒートリペア成分*4が熱ダメージ*7をケアしながら、うねり・広がりやすい髪もするんとまとめます。うねり・広がりが気になる髪に自然なツヤを付与し扱いやすい髪へ導きます。乾いた髪にもお使いいただけます。

やさしさも、仕上がりも欲しい」あなたへ

“はじめての感動が、ずっと続く”

byTREESを、ぜひ体験してください。

*うるおいを与え保つ *1オリーブ果実油、オリーブ葉エキス、加水分解ワサビノキ種子エキス、加水分解バオバブ種子エキス（全て保湿成分)をリポソーム化したもの＊2水を含む ＊3シア脂（保湿成分）＊4サトウカエデ樹液・メドウフォーム-δ-ラクトン・γ-ドコサラクトン（補修成分）*5アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、リンゴ酸ジイソステアリル、γ―ドコサラクトン、メドウフォーム-δ―ラクトン（すべて補修成分）*6スタイリングによる *7 ドライヤーやヘアアイロンの熱で髪が乾燥すること