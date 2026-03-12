【3月17日(火) 無料セミナー】『世界最大級のネットワーク展示会「MWC26Barcelona 最新報告会」― 新世代5Gと産業応用の現在地』（ストックマーク主催）

ストックマーク株式会社

製造業向けAIエージェント『Aconnect』を提供するストックマーク株式会社（以下、「当社」）はオンラインセミナー『世界最大級のネットワーク展示会「MWC26Barcelona 最新報告会」― 新世代5Gと産業応用の現在地』を開催致します。

■セミナーの概要

世界最大級のネットワーク展示会 MWC（旧Mobile World Congress） では、

近年、製造業をはじめとする産業分野で、

新世代5Gをどう活用していくかが大きなテーマになりつつあります。

MWC26 Barcelonaでは、5G-AdvancedやPrivate（ローカル）5Gを、

工場や現場といった産業環境でどう使い、どこまで実装できるのか

といった点が注目されると見込まれています。

背景には、5Gを産業用途でどのように活用し、

現場の価値につなげていくかという課題があり、

製造業など“使う側”にとっても現実的な選択肢として、

Private（ローカル）5Gへの関心が高まっています。

本セミナーでは、通信・ネットワーク分野を長年にわたり見続けてきた

杉沼浩司氏が、MWCの現地情報をもとに、

新世代5Gと産業応用の現在地を、産業利用・実装の視点も含めて整理します。

また、AIについても、

Private 5Gの導入設計や運用を支援するツールとして、

MWCでどのように扱われているのかを解説。

新世代5Gを、自社の工場・現場・業務にどう結びつけられるのか。

そのヒントを得たい方はぜひご参加ください。

■このような方におすすめです

■登壇者

- 通信技術を「産業活用の手段」として捉え直したい方- 技術トレンドを“将来の話”ではなく、“実装・活用の段階”として把握したい方- 現場・業務のデジタル化や効率化を進めるうえで、新たな選択肢を探している方- 研究開発・企画・DX・生産技術など、技術導入やテーマ判断に関わる方

杉沼 浩司氏

日本大学生産工学部数理情報工学科講師（非常勤）兼 自動車工学リサーチ・センター 客員研究員

計算機工学者

1998年カリフォルニア大学アーバイン校にてPh.D.（電気・計算機工学）を取得。同年、ソニー（株）に入社し、通信、信号処理、個人用移動機などの研究開発に従事。2011年より日本大学生産工学部にて教育と研究に従事。移動体通信とその車両応用を研究する。

MWCには2010年代前半より通い、5G導入など多くの変化を観察する。民生技術のCES、放送のNABShow、CGのSIGGRAPHも長年訪問を続けている。米国連邦航空局の上級地上教官資格を持ち、「空飛ぶ基地局」についても飛行と技術者の観点から状況を追跡している。

■開催概要

日 時：2026年3月17日(火) 10:00-11:00

場 所：オンライン

参 加 費：無料 (事前登録制)

お申し込みはこちら :https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260317/

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。



会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/