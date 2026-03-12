ファッション×パフォーミングアーツ　国際ファッション文化学科の卒業イベント『Romeo & Juliet』の公演映像を無料配信

学校法人文化学園 文化学園大学

文化学園大学（学校法人 文化学園 理事長：清木 孝悦 所在地：東京都渋谷区代々木）の国際文化学部国際ファッション文化学科が、2025年12月5日・6日に上演した第19回卒業イベント『Romeo & Juliet』の映像配信を開始しました。

詳細を見る :https://bwu.bunka.ac.jp/info/2026/02/29517

卒業イベント

同学科４年生全員が取り組む、ファッションとパフォーミングアーツを融合した総合舞台です。2025年度はウィリアム・シェイクスピア原作の『ロミオとジュリエット』を、過去には『鏡の国のアリス』や『ドラキュラ』『白雪姫』などをテーマに、衣装のデザイン・制作をはじめ舞台制作、シナリオ、演出、音響、アクターなど全てを学生が手掛けています。

学生それぞれが4年間で培った「ファッションの表現力」で一つの舞台を作り上げる、学びの集大成です。

卒業イベントは毎年12月に文化学園大学で上演。一般の方も観覧が可能です。国際ファッション文化学科ならではの衣装と表現の世界観を、会場でもぜひお楽しみください。

国際ファッション文化学科

高い技術とコミュニケーション力で挑む、ファッションの表現

服を通してコンセプトや世界観を伝える「ファッションの表現」を深く追及する学びが特長。ファッションショーや、卒業イベントなどの実践的なカリキュラムで、ここにしかない圧倒的な経験が得られます。また、海外でのファッションショー公演や、提携校への留学制度など国際感覚を身につける機会も設けており、ファッション業界での活躍はもちろん、国際社会において積極的かつ主体的に行動ができる人材を育成します。

就職・進路

文化学園大学

文化女子短期大学として1950年にスタートし、半世紀をこえる歴史と伝統をもとに服装学・生活造形学のパイオニアとして独自の教育理念を培ってきました。2011年に「文化学園大学」と校名を変更し、翌 2012 年から男女共学の教育をスタート。様々な文化・情報の発信地に隣接する新宿新都心のキャンパスは、留学生約650人、大学院含め約3,300人が学ぶ国際的都市型大学として各界に卒業生を輩出しています。

