冷蔵庫ポケットに2本以上並ぶ、収納効率を考えた『LOG耐熱ガラスウォータージャグ スリム』

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する
株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、
「LOG 耐熱ガラスウォータージャグ　スリム」を2026年2月に発売しました。



冷蔵庫ポケットに“2本以上並ぶ”スリム設計。

冷蔵庫収納を見直すなら、“冷水筒の幅”から。

麦茶やルイボスティーは、季節を問わず冷蔵庫に常備される存在になりました。
家族用の水、作り置きのお茶、アイスコーヒー。


本数が増えるほど、冷蔵庫ポケットはすぐにいっぱいになります。


「あと1本入れたいのに入らない」


その原因は、容量ではなく“横幅”かもしれません。



冷水筒は、作るための道具であると同時に、冷蔵庫に置き続ける道具。
だからこそ、“収まり”まで考える必要があります。



『LOG 耐熱ガラスウォータージャグ スリム』は、


ハンドルをなくすことで横幅を抑え、冷蔵庫ポケットに複数本並べやすい形にしました。




熱湯から、そのまま。

本体は耐熱ガラス製。耐熱温度差120℃。
沸かしたお湯をそのまま注げます。



移し替えの手間がないことで、麦茶づくりが習慣になり、作り置きのハードルが下がります。






毎日洗うから、広口にしました。

口径88mm。
底まで手が届きやすく食器洗浄機にも対応。
お手入れの負担が少なく、使い続けられます。






冷水もお茶も、これ1本で。

フタにはフィルター付き。
茶葉やフルーツを入れてもそのまま注げます。



麦茶ポットとしても、
フレーバーウォーター用としても。



用途別に増やすのではなく、使い分けられる1本にしました。






並べたときに、整う。

スリムなかたち。
2本以上並べたときも圧迫感が少なく、庫内が見やすくなります。



冷蔵庫収納を整えたい人へ。
冷水筒選びの基準を、“幅”まで広げてみてください。






お手入れしやすい３パーツ

１.本体


２.蓋


３.パッキン


の3パーツと、お手入れが簡単なのも使いやすいポイントです。





生活の中にLOGが溶け込む




熱湯からそのままお茶出しをしたいときに

フルーツウォーターを冷蔵庫に常備したいときに

アイスコーヒーをまとめて作っておきたいときに


食卓でそのまま使いたいときに

テレワーク中のデスクに置いておきたいときに

来客時に、そのままテーブルへ出したいときに


商品概要



1.0L

1.4L

会社名：株式会社シービージャパン


所在地：東京都足立区


代表取締役：樋口圭介


設立：2000年


事業内容：生活用品メーカー
ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。



