【広告掲載企業を募集中】2026年3月より運用開始！多摩センター自社ビルにデジタルサイネージを設置！

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー（本社：東京都港区、代表取締役：宮地博明）は、多摩センター駅前に位置する当社保有ビル「山の手ビル」にデジタルサイネージを新設し、2026年3月より運用を開始いたしました。駅前の高い視認性を活かした新たな情報発信拠点として、地域の魅力発信とエリア活性化に貢献してまいります。

■導入の背景と目的

当社はこれまで、不動産事業を通じて街の価値向上に取り組んでまいりました。その中で、地域の魅力や企業・施設の情報をわかりやすく発信し、街と人、企業をつなぐ接点を生み出すことの重要性を強く感じています。

今回設置したデジタルサイネージは、地域に根ざした情報発信の拠点として、エリア内の回遊性向上や認知拡大に寄与することを目的としています。地域イベントや周辺施設の案内、企業・店舗のプロモーションなど、多様な情報を発信することで、多摩センターのさらなる活性化に貢献してまいります。

■多摩センターという立地の強み

多摩センターは、住宅・商業・レジャー機能がバランスよく集積した多摩エリアを代表する拠点の一つです。サンリオピューロランドをはじめとする集客施設に加え、オフィス、学校、商業施設も点在しており、幅広い世代の人々が日常的に行き交うエリアです。

「山の手ビル」は、そうした多摩センター駅前の人流が集まる場所に位置しており、情報発信拠点として高いポテンシャルを有しています。この立地にデジタルサイネージを設置することで、地域イベントの告知や店舗案内、企業メッセージの発信などを、より多くの方へ効果的に届けることが可能になります。

■今後の展望

本サイネージは、動画・静止画の両形式に対応しており、時間帯や訴求内容に応じた柔軟な配信が可能です。地域密着型の情報発信はもちろん、ブランド認知の向上や販促プロモーションなど、幅広いニーズに対応できるメディアとして活用してまいります。

今後も株式会社マーキュリーは、不動産事業を基盤としながら、街と企業、人をつなぐ取り組みを推進し、地域価値の向上と持続的なにぎわいの創出に貢献してまいります。

■広告主様 募集中

「山の手ビル」に設置したデジタルサイネージでは、企業広告・店舗PR・イベント告知などの掲載企業様を募集しております。多摩センター徒歩1分の好立地を活かしたプロモーションをご検討の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

株式会社マーキュリー

メディア戦略事業部 村田

TEL:03-6277-4484

・マーキュリーについて

マーキュリーは、豊富な不動産の知識と経験を基に、不動産オーナー様が抱えるお悩み・お困りごとを解決いたします。

不動産に関するお悩み・お困りごとは多種多様で、人それぞれ異なります。

ご不安や問題点を的確に把握し、事案ごとに応じた最善な企画をご提案いたします。

不動産に関わる全ての人が納得でき、結果に満足できるよう、問題解決を目指し続けることが、

我々の存在意義であり、使命だと考えております。

商号：株式会社マーキュリー

本社：〒105-0004 東京都港区新橋6-22-4 MERCURY SHINBASHI

設立：2004年12月

代表者：代表取締役 宮地 博明

資本金：3000万円

事業内容：権利調整事業 不動産開発事業 借地権・底地権買取り事業 マンション建て替え事業

公式サイト：https://mercury-realestate.co.jp/



【提供サービス】

・借地権や底地に特化したサービス「借地権相談所」（ https://shakuchiken.net/ ）

・再建築不可物件に特化したサービス「再建築不可.net」（ https://saikenchiku-fuka.net/）

各HPにて不動産に関するお役立ちコラムも公開中です。

