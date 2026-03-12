「リサイクル日本一の街で輝く、サステナブルユニフォーム誕生」

カーシーカシマ株式会社

カーシーカシマ株式会社（本社：栃木県佐野市、代表取締役:増田庸佑）は、鹿児島県大崎町の『そおリサイクルセンター』の新ユニフォーム制作を担当しました。サステナブルな素材を採用し、作業の安全性・快適性・デザイン性を追求したユニフォームは、社員の働きやすさを支えるだけでなく、地域社会や地球環境への配慮を象徴するデザインとなっています。

そおリサイクルセンターで働くみなさま

制作の経緯

そおリサイクルセンターは、“リサイクル日本一の町”として、社員の作業効率や快適性に加え、環境にも配慮したサステナブル素材の採用を希望しました。

社員からは、「細部までこだわりたい」「動きやすさや着心地も重視したい」といった要望があり、当社でサンプルを制作。着用イメージや機能面を確認しながら、特にパンツの伸縮性や動きやすさを丹念に調整し、制作していきました。

デザイン・機能の特徴

・軽量・涼感・速乾性：長時間の作業でも快適に

・細部までこだわったデザイン：襟やパイピングなど、見た目の美しさも重視

・サステナブル素材の採用：地球環境への配慮を実現

当社は、社員の働きやすさと企業イメージを両立する「機能性とデザインの融合」を意識して設計しました。

導入後の反応

新ユニフォーム導入後、社員からは「軽くて動きやすい」「カッコ良くて気分が上がる」と好評の声が多数寄せられました。また町民からも「回収車が格好良く見える」「清掃スタッフの仕事がより誇らしく見える」といった反応があり、企業イメージ向上にも繋がっています。

今後の展望

カーシーカシマは、今後もユニフォーム制作を通して、サステナブル素材の活用や社員の働きやすさを追求し、地域社会や地球環境への貢献を目指す企業のパートナーとして、理念と機能性を両立したユニフォーム制作を提案していきます。

また、そおリサイクルセンター様のように、ユニフォームを企業のプロモーションや広報ツールの一環として活用したい企業様も大歓迎です。サステナブルな取り組みの導入や、社員の働きやすさ向上を含め、当社が企画から制作までサポートいたします。