アウトドアイベント「GOOD OPEN AIRS 2026」釈由美子さん登壇決定！砂浜での本格オフロード同乗体験など参加型コンテンツも充実

GOOD OPEN AIRS 実行委員会（運営事務局：神奈川トヨタ自動車株式会社 myX事業部内）は、2026年4月11日（土）・12日（日）の2日間、横浜・海の公園にて開催する「GOOD OPEN AIRS 2026」の登壇者およびスペシャルコンテンツの詳細を発表いたします。

トークショーや体験型コンテンツ、イベント限定グッズなど、春の海辺で楽しめる企画がさらに充実しました。

■ 登壇者とトークテーマ

メインステージでは、自然、動植物、防災、親子アウトドアなどをテーマに、多彩なトークショーを開催します。イベント全体の総合司会・進行役として、芸人のハッピーマックスみしまさんが両日出演。会場レポートや各プログラムの進行を担当します。

【4月11日（土）】

・松岡文和さん（海の公園 園長） テーマ：海の公園の動植物たち

・釈由美子さん（女優・タレント） テーマ：親子アウトドアから広がった、家族の時間

・横浜市立金沢動物園 飼育員 テーマ：動物園と里山のつながり

【4月12日（日）】

・穴澤里美さん（金沢区自助連絡協議会 代表） テーマ：未来をつくる「自助」のかたち

・藤岡豊史さん（さなげアドベンチャーフィールド） テーマ：ランドクルーザーの魅力

・牛田浩一さん（株式会社B.O.W 代表取締役） テーマ：防災に役立つアウトドア

■ SPECIAL CONTENTS

オフロード同乗体験 Supported by さなげアドベンチャーフィールド

総合アウトドア体験施設「さなげアドベンチャーフィールド」による特別コンテンツとして、会場内に設けたオフロードコースでの同乗体験を実施します。

ドライバーが運転するトヨタの四輪駆動車に同乗し、迫力ある走行性能を体感していただけます。

今回は特別に砂浜を走行するプログラムを実施します。海辺ならではのロケーションで、本格的なオフロード体験をお楽しみいただけます。

日時：4月11日（土）・12日（日）

両日とも 10:00～16:00

会場：さなげアドベンチャーオフロードパーク エリア

※本コンテンツへのご参加には整理券が必要です。

※整理券は各日9:50より配布いたします。本プログラムへのご参加には整理券が必要です。定員に達し次第、配布を終了いたします。

【環境への配慮について】

開催地となる砂浜は、専門機関および自治体へ事前確認を行い、ウミガメを含む特定保護生物の産卵地・生息域ではないことを確認しております。

また、生態系へ影響を及ぼす可能性のあるエリアを避け、環境負荷に配慮したコース設定としています。

■ Event Activity

GOOD OPEN AIRS スタンプラリー

会場内6ヶ所に設置されたスタンプを集めると、ノベルティをプレゼントします。

スタンプ用紙の配布およびノベルティの交換は、イベントオフィシャルブースにて行います。

会場を巡りながらブランドや各エリアとの新しい出会いを楽しめる参加型アクティビティです。どなたでも気軽にご参加いただけます。

【参加用紙配布・ノベルティ交換場所】GOAオフィシャルブース

■ イベント限定グッズ

・GOOD飴（ヨーグルト味） 1袋350円（税込）

やさしく広がるヨーグルト味のキャンディ。ころんとした「GOOD」ロゴ入りで、10粒入り。

昨年はサイダー味が好評をいただき、今年は新たなフレーバーで登場します。

お土産やシェアにもおすすめのイベント限定アイテムです。

・ロゴステッカー 各300円（税込）

カラー：ディープティール（2026年新色）／レッド／ホワイト

2026年メインカラーのディープティールが新色として登場。定番カラーとあわせた3色展開です。

・ロゴステッカー ミニ（蓄光タイプ） 350円（税込）

暗闇で発光する蓄光仕様のミニサイズ。アウトドアシーンでも存在感を放つ特別バージョンです。

■ イベント概要

名称：GOOD OPEN AIRS 2026

日時：2026年4月11日（土）・12日（日）10:00～16:00 ※荒天中止

会場：海の公園（神奈川県横浜市金沢区海の公園10）

入場料：無料

特設サイト：https://www.goodmyx.com/good-open-airs/

アウトドアが好きな方はもちろん、これから始めてみたい方やご家族連れの方も、気軽に楽しめるイベントです。

春の横浜・海の公園で、体験も発見もあるアウトドアの2日間をお届けします。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。