「なんだか腰が沈む……」そのソファ、いつまで使い続ける？ 劣化に気づきつつ“見ないふり”をするユーザーの実像
■ソファの「劣化・へたり」に関する悩み調査
ソファの座面が以前より沈む、クッションが薄くなった気がする。
そんな小さな違和感は、ソファが劣化したり、へたってきたりしているサインかもしれません。
しかし、気づいていても「まだ使えるから」と、つい先延ばしにしてしまう方も多いのではないでしょうか。
ということで今回はTRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）と共同で、全国の男女300名を対象に、「ソファの劣化・へたりに関する悩み」についてのアンケートをおこないました。
「ソファの劣化・へたりに関する悩みについてのアンケート」調査概要
調査手法：インターネットでのアンケート
調査期間：2026年2月12日 ～ 2月19日
調査対象者：事前調査で「自宅でソファを使用している」と回答した全国の男女
有効回答：300サンプル
質問内容：
質問1：現在使っているソファに「劣化」や「へたり」を感じていますか？
質問2：具体的にどのような劣化が気になりますか？（複数回答可）
質問3：劣化を感じたとき、どのように対処しましたか？
質問4：その理由を教えてください。
質問5：クッションや座面を交換できるなら、使い続けたいと思いますか？
質問6：その理由を教えてください。
※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。
■64.0％が、現在使っているソファに「劣化」や「へたり」を「感じている」と回答
まず、現在使っているソファに「劣化」や「へたり」を感じているかどうかを聞いてみました。
その結果「とても感じている」が28.0％、「やや感じている」が36.0％となり、合わせて64.0％の方がソファの劣化やへたりを実感していることがわかりました。一方「あまり感じていない」は19.7％、「まったく感じていない」は16.3％にとどまっています。
約3人に2人が、座り心地の変化を感じながらも、いまのソファを使い続けていることになります。
「まだ大丈夫」と思いつつも、沈み込みやクッションの薄さなど、少しずつ変わってきた感覚に気づいている方が多いようです。
■54.2％が「座面のへたり」を実感
続いて、ソファの劣化やへたりを「感じている」と回答した方に、どんな変化が気になっているのかを聞いてみました。
最も多かったのは「座面がへたってきた」で54.2％でした。次いで「クッションの弾力がなくなった」が49.5％となり、約半数の方が座り心地に関わる部分の変化を気にしていることがわかります。
また「生地の破れ・ほつれ」は30.2％、「色あせ」は28.6％と、見た目に関する悩みも少なくありませんでした。「生地の擦れ・毛羽立ち」は24.0％、「背もたれが沈む」は13.5％です。
やはり、毎日体重がかかる座面やクッションまわりは変化が出やすいようです。
使い続けるほど、避けにくい悩みだといえます。
■54.2%が、劣化を感じたまま「特に何もせず、そのまま使っている」と回答
続いて、ソファの劣化やへたりに気づいたとき、どのように対処したのかも聞いてみました。
最も多かったのは「特に何もせず、そのまま使っている」で54.2％でした。半数以上の方が、気になりながらも大きな対応はせずに使い続けていることがわかります。
「カバーをかけて使っている」が18.2％、「クッションを追加した」が9.4％と続きますが、根本的な修繕ではなく応急処置的な対応が中心です。「座る位置を変えて使っている」「買い替えた」はそれぞれ5.7％、「修理・メンテナンスをした」はわずか3.6％でした。
それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。
「特に何もせず、そのまま使っている」
・本当は処分したいのですが、夫が「直すから」と言うので、そのまま放置されています。1年くらい。（40代・女性）
・修理費用・買い換え費用が捻出できないので。（50代・男性）
・皮革部分の擦れなので、対処方法がわからないからです。（70代・男性）
・ペットを飼っているので、新品を買ってもまた傷つけられること。（40代・女性）
・捨てるのも大変なので、そのまま置いています。（40代・男性）
「カバーをかけて使っている」
・もう少し先で買い替えようと思っているので、それまではカバーを被せてしのいでいる。（50代・男性）
・来客の際など、ソファのへたりが気になり、見た目が悪いように感じるから。（60代・女性）
・安いものではないので工夫しながら長く使うように工夫している。（40代・男性）
・革張りを修理するところが見つからない。（50代・男性）
「買い替えた」
・修理にもお金がかかるので買い替えた方が安かった。（50代・女性）
・生地がボロボロになったので買い替えた。（60代・女性）
・クッションが劣化すると座っていても気持ちが良くない。（40代・男性）
・修理不可能だったので。（20代・男性）
「修理・メンテナンスをした」
・高価なものなので長く使いたいから。（50代・男性）
・メーカーに修理依頼して修理してもらった。（70代・男性）
「お金がかかる」「手間がかかる」「どう直せばよいか分からない」という3つの理由が多く見られました。とくに、劣化には気づいていても、具体的な方法がわからず、クッションを足したりカバーで隠したりして、その場をしのいでいる方が多い点が印象的です。
■69.2％が、クッションや座面を交換できるなら「使い続けたい」と回答
最後に、劣化やへたりを感じている方に、クッションや座面を交換できるなら使い続けたいと思うかを聞いてみました。
その結果「とても思う」が26.0％、「やや思う」が43.2％となり、合わせて69.2％の方が「使い続けたい」と回答しました。一方で「あまり思わない」は24.5％、「まったく思わない」は6.3％でした。
劣化が気になっていても、約7割の方がいまのソファに愛着を持っており、部分的に直せるなら手放したくないと感じていることがわかります。
交換できるなら使い続けたいと「思う」と回答した方
・気に入って購入したものなので、愛着があるから。（50代・男性）
・今家具屋が減ってソファを販売している店が無くなってきているから。値段も物凄く高くなっている。（60代・男性）
・部屋の雰囲気にぴったりな色合いなので。（40代・女性）
・ソファ購入代金が高いので部分的に交換できるなら安上がりだしエコだと思う。（70代・男性）
・愛着があるし、もったいないと思ってしまう。（60代・女性）
交換できるなら使い続けたいと「思わない」と回答した方
・リクライニングなどの機能が付いたソファに替えたいと思うから。（50代・男性）
・長年使っているので部屋の雰囲気を変えるために新しい物に買い変えたい。（40代・男性）
・デザイン自体があまり気に入っていないので、使い続けたくはない。（60代・女性）
・買い替えるのとあまり費用が変わらないから。（50代・女性）
・買い替えた方がコスパが良さそうなので。（60代・女性）
「気に入って買ったから愛着がある」「部屋の雰囲気に合っている」「買い替えは高いので、部分交換のほうが助かる」といった声が目立ちました。長く使ってきたソファほど、簡単には手放しにくい気持ちが伝わってきます。
一方で「機能付きのソファに替えたい」「部屋の印象を変えたい」「そもそもデザインが好みではない」という理由から、交換できても買い替えを選びたい方もいました。直すか替えるかは、費用だけでなく、今の暮らしや理想の部屋づくりに合うかどうかも大きな判断材料になっているようです。
■まとめ
今回の調査では、ソファを使っている方の64.0％が、劣化やへたりを感じていることがわかりました。その一方で、劣化に気づいていても、半数以上の方が「特に何もせず、そのまま使っている」と回答しています。
お気に入りのソファを心地よく使い続けるためには、座面やクッションの交換など、メンテナンスという選択肢があることを知っておくことも大切です。小さな見直しが、これからの暮らしをより快適にするきっかけになるかもしれません。
