【初開催】大丸松坂屋オンラインストア「感謝祭」第一弾／『あなたが選ぶ！春のスイーツ 2026』人気投票キャンペーンを開催！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

株式会社 大丸松坂屋百貨店が運営する大丸松坂屋オンラインストアは、2026年3月12日（木）10:00から18日（水）まで、公式Instagramアカウントにて「あなたが選ぶ！春のスイーツ 2026」を開催いたします。

本キャンペーンは、日頃のご愛顧への感謝を込めて初開催する「感謝祭」第一弾企画です。春限定の季節感あふれるバイヤーおすすめの春スイーツ5商品をInstagram上で紹介し、お客様の投票で、最も多くの支持を集めた「人気No.1春スイーツ」を決定します。

また、期間中にフォローおよびコメント投票いただいた方の中から抽選で30名様に、人気No.1に選ばれたスイーツをプレゼントいたします。春を彩るスイーツの中から、あなたの“推し”をお選びください。

プレゼントキャンペーン概要

■ 投票期間

2026年3月12日（木）10:00 ～ 3月18日（水）23:59

■ 参加方法

1.大丸松坂屋オンラインストア公式Instagram @daimaru_matsuzakaya_gift をフォロー

2.キャンペーン投稿のコメント欄に、投票したい商品番号（１.～５.）を記入して投稿

■ プレゼント内容

投票いただいた方の中から抽選で30名様に、人気No.1に選ばれたスイーツをプレゼント

■ 当選発表

2026年3月20日（金・祝）10:00

キャンペーンページ、および、大丸松坂屋オンラインストア公式Instagramにて発表します

※当選者には公式Instagramアカウント（@daimaru_matsuzakaya_gift）より

ダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

■ 賞品発送

当選発表後1ヵ月を目途としております。賞品発送のご連絡はいたしません。

「あなたが選ぶ！春のスイーツ 2026」エントリー全５商品

キャンペーンページはこちら :https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/special/L011/002/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referra&utm_campaign=pres&utm_term=thanksfes大丸松坂屋オンラインInstagram :https://www.instagram.com/daimaru_matsuzakaya_gift/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referra&utm_campaign=pres&utm_term=thanksfes〈善祥庵〉季節の詰合せ〈さくら最中〉紙箱（大）

●バイヤー推奨コメント

桜の香りがふわりと立つ最中皮に、ほくほくとした黒まめと小豆餡のコクがやさしく広がります。一口ごとに、軽やかな最中皮と餡の食感、そして豆の旨みが重なり、春らしい余韻を楽しめる味わいです。

〈ヨーグルトフォーシーズンズ〉ヨーグルトさくらクッキー缶 小

●バイヤー推奨コメント

さくっと軽い食感に、ヨーグルトのやさしい酸味とさくらの香りがふんわりと広がります。つい手が伸びるおいしさで、豊かな風味がうれしい、ギフトにもおすすめの季節限定スイーツです。

〈両口屋是清〉醍醐の里〈半棹〉

●バイヤー推奨コメント

桜が咲き誇る春景色を映した、見た目にも華やかなひと品です。桜葉香る餡のやさしい風味が口に広がり、層ごとにほどける味わいとともに、晴れやかな季節感を楽しめる和菓子です。

〈赤坂柿山〉チューリップボックス

●バイヤー推奨コメント

チューリップ柄の春らしい缶を開けると、香ばしいチーズおかきや花形煎餅がずらりと並びます。ひと口ごとに食感と風味が変わり、選ぶ楽しさまで味わえる詰合せです。

〈マールブランシュ〉北山本店シェフクッキー 苺ミックス 15枚入

●バイヤー推奨コメント

春らしいピンクのほろほろ食感の生地に、甘酸っぱい苺チョコがほどよくコーティングされています。ひと口かじると苺の香りがふわっと広がり、チョコのなめらかなコクと合わさって、贅沢な味わいを楽しめるクッキーです。

大丸松坂屋オンラインストア「感謝祭」について

大丸松坂屋オンラインストアでは、日頃のご愛顧への感謝を込めて、初の「感謝祭」を開催いたします。期間中は、限定クーポンの配布や特別価格でのSALE商品の展開、プレゼントキャンペーンなど、多彩な企画をご用意しています。この機会に、感謝祭ならではの特別企画をぜひお楽しみください。

■ 全体開催期間

2026年3月12日（木）10:00 ～ 4月2日（木）10:00

■ 第１弾： 3/12（木）10:00～3/19（木）9:59

・「あなたが選ぶ！春のスイーツ2026」投票キャンペーン

・感謝祭限定クーポンプレゼント！（300円OFF～3,000円OFF）

・感謝祭限定お買い得価格品

■ 第２弾：3/19（木）10:00～4/2（木）10:00

・大丸松坂屋限定パッケージ SNOWS 期間限定販売 ※数量限定

・カタログギフトプレゼントキャンペーン

※各企画の詳細はキャンペーンページをご確認ください。

「感謝祭」詳細はこちら :https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/special/L011/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referra&utm_campaign=pres&utm_term=thanksfes大丸松坂屋オンラインストア :https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referra&utm_campaign=pres&utm_term=thanksfes