プレシード・シードに特化したベンチャーキャピタル『Oikaze Ventures』を設立

Oikaze Ventures合同会社

Oikaze Ventures合同会社（本社：東京都港区、代表社員：松本 美鈴）は、Oikaze Ventures1号投資事業有限責任組合（以下「Oikaze Ventures1号ファンド」）を設立し、プレシード・シードステージのスタートアップへの投資活動を開始したことをお知らせいたします。「起業家にとっての最初の追い風」となることをミッションに、起業家の意思とビジョンを最大限に尊重しながら、事業の立ち上げに伴走するハンズオン支援を行います。

コーポレートサイト：https://oikaze.vc/

Oikaze Ventures1号ファンド概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178256/table/1_1_fa4a2cf3f324804a7c5f68967da18d39.jpg?v=202603121051 ]

なお、創業前（起業を検討している、起業に興味があるなど迷っている場合も含む）からのご相談も受け付けております。是非、コーポレートサイトの問い合わせフォームよりご連絡ください。

投資実績

第1号投資先として、孝芳堂株式会社への投資を実行いたしました。Oikaze Ventures1号ファンドでは投資期間を通じて十数社の企業へ投資を行う予定です。

孝芳堂株式会社

代表取締役：城垣 誠朗

事業概要：「乾杯の格差をなくす」ラグジュアリー・ジンジャーエールの製造販売

公式サイト：https://www.drinkkohodo.com/

代表プロフィール

General Partner 松本 美鈴

慶應義塾大学卒業後、楽天を経て、SaaSスタートアップにてPR・HR・マーケティングに従事。メディア・CBD領域での起業を経験後、2021年にインキュベイトファンドへ参画。新規投資先の発掘から、投資後のハンズオン支援によるバリューアップまで幅広く携わる。

2026年、Oikaze Venturesを設立しGeneral Partnerに就任。

一般社団法人Tokyo Women in VC理事。

Xアカウント：https://x.com/miaspired

1日密着YouTube（しごとリーチ!）：

https://youtu.be/Etd7GkMqNW0?si=gozYhCyf0jyCgp4U

【会社概要】

Oikaze Venturesは、2026年に設立された、プレシード・シード期に特化したベンチャーキャピタルです。属性やバックグラウンドにとらわれず、ITからサービス・小売業まで幅広い領域で、次世代を創る起業家の挑戦を後押しします。

「起業家にとっての最初の追い風」となることをミッションに、起業家の意思とビジョンを最大限に尊重しながら、事業の立ち上げに伴走するハンズオン支援を行います。

法人名：Oikaze Ventures合同会社

所在地：東京都港区虎ノ門五丁目９番１号

代表社員：松本 美鈴

※お問い合わせはコーポレートサイト内の問い合わせフォームよりお願いいたします。