関内駅前に新たなバル、谷川商店の「RUCY+R スタジアム横バル街店」が3月19日オープン

株式会社 谷川商店

株式会社谷川商店（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：谷川 公一）は、2026年3月19日(木)にJR関内駅前にグランドオープンする大規模複合街区「BASEGATE（ベースゲート）横浜関内」内「スタジアム横バル街」に、「RUCY+R スタジアム横バル街店」を開業いたします。本店舗は“完熟近江牛100％のハンバーグと野菜が主役”というコンセプトの新スペインバルです。スペイン・サンセバスチャンをイメージしたカジュアルな空間で、昼と夜それぞれ異なる楽しみ方を提案いたします。 ランチタイムには、グルテンフリーのスパイスカレーを中心にメニューを展開し、スキレットで提供する完熟近江牛カレーは、肉の旨味とスパイスの香りを同時に楽しめる逸品です。また、野菜を主役に据えたメニュー構成により、ヘルシーさと満足感を兼ね備えています。 ディナータイムには、パエリアや生ハム、タパスの盛り合わせなど本格的なバルメニューに加え、料理に寄り添うスペインワインを取り揃えます。スペイン産スパークリングワイン「カバ」と合わせて、気軽に楽しめるバルスタイルを提供いたします。さらに、ヴィーガンおよびオリエンタルヴィーガン（五葷不使用）に対応したメニューも揃え、多様な食のスタイルにお応えいたします。 特にパンから豪快にはみ出すソーセージのホットドッグは、テイクアウトに対応し、スタジアム観戦のお供としてもおすすめです。関内駅前のスタジアム横という立地を最大限に活かし、地域のにぎわい創出に貢献する店舗を目指してまいります。

岡崎牧場の長期飼育近江牛を使用した、完熟近江牛100％ハンバーグ

使用する牛肉は、近江牛専門牧場「岡崎牧場」より仕入れる長期飼育牛を採用。じっくり育てられた牛ならではの旨味と脂の甘みを活かした、完熟近江牛100％ハンバーグをご提供します。

タパスとスペインワインを楽しめる、夜のRUCY+R バルイメージ

ディナータイムは、タパスの盛り合わせやパエリア、生ハムなどの本格スペインバルメニューをご提供。スペインワインを中心に、料理とのペアリングを楽しめるラインアップを揃えています。サンセバスチャンをイメージした落ち着いた空間で、スタジアム観戦後の一杯や、ゆったりとした大人の時間をお過ごしいただけます。

彩り豊かなグリル野菜を主役にしたスパイスカレー

ランチタイムは、“野菜が主役”をコンセプトにしたグルテンフリーのスパイスカレーを提供。香ばしく焼き上げた彩り豊かな旬野菜を大胆に盛り付け、野菜本来の甘みや食感を引き立てます。スキレットで提供することで、最後まで熱々の状態でお楽しみいただける一皿です。

スタジアム観戦のお供にもおすすめの極上ホットドッグ

テイクアウトメニューとして提供するホットドッグは、パンから豪快にはみ出すソーセージが特徴。スタジアム観戦前後にも気軽に楽しめる一品として展開します。バル利用だけでなく、立地を活かした“持ち歩けるグルメ”としても訴求します。