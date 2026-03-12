企業名の検索サジェストに「やばい」「怪しい」などネガティブワードが出るだけで最大80％が離脱【延べ6,020人調査】

株式会社フリースクエア

「ブランドを護り、集客で事業の限界を突破する」をミッションに掲げる株式会社フリースクエア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：徳島 正浩）は、全国の男女6,020名（延べ）を対象に、検索窓（サジェスト）や関連検索結果など、検索時に表示されるネガティブワードが企業活動に与える影響について、大規模アンケート調査を実施しました。

近年、企業名や商品名を検索した際に表示されるネガティブワードが、企業の第一印象を左右するケースが増加しています。本調査では、実際の検索行動を想定した状況のもと、消費者心理の変化を可視化しました。

その結果、検索結果にネガティブワードが表示されるだけで、最大約80％が行動を控えることが明らかになり、検索結果が企業の第一印象を左右し、問い合わせ・採用・取引・既存顧客など企業活動全体に影響を及ぼす 「検索リスク」 の存在が浮き彫りとなりました。

■ 本調査で明らかになった主なポイント

・情報収集の中心は依然として検索エンジン

・ネガティブワードが表示されるだけで約76％が問い合わせしない、または保留

・取引判断の約63％に悪影響

・採用応募の約80％がブレーキ

・既存顧客の約66％が利用を控える可能性

検索結果に表示されるネガティブ情報は、売上や採用、取引、既存顧客との関係など、企業活動のさまざまな場面に影響する可能性があることが明らかになりました。

■ 情報収集の起点 ― 「検索エンジンが圧倒」

設問.1

あなたが企業名や商品・サービス内容の情報収集する際に

よく利用することが多いものはどれですか？（※複数選択可）

企業や商品・サービスを調べる際に利用する媒体について質問したところ、

79.6％が「検索エンジン」

39.4％が「SNS」

34.2％が「テレビ」

25.9％が「ネットニュース」

17.6％が「生成AI」という結果になりました。

▶ 約8割がまず検索エンジンを利用、まだまだ生成AIは拡大の余地あり

生成AIは17.6％とまだ限定的ですが、今後拡大が見込まれます。

現時点では、依然として商品やサービス・企業を調べる上で「検索エンジン」が中心であることが明らかになりました。

【調査概要】 情報収集の起点

調査対象：全国の20～69歳の男女（経営者・役員、会社員、自営業、公務員、主婦、パート・アルバイト、自由業、学生）

調査人数：1,202名

調査時期：2026年2月

調査主体：株式会社フリースクエア

調査方法：インターネットアンケート調査

■ 問い合わせへの影響 ― 「4人に3人がブレーキ」

設問.2

あなたがサービスの利用を考え、

会社に問い合わせを行うかどうか判断している場面を想像してください。

GoogleやYahoo!、Bingなどの検索エンジンで

企業名やサービス名を検索したところ、

検索窓（サジェスト）や関連検索結果に

「やばい」「最悪」「トラブル」「詐欺」「怪しい」など、

あなたがネガティブに感じるワードが表示されました。

このような状況を想定した場合、

あなたの行動に最も近いものを選んでください。

▶ 約76％が 問い合わせしない／保留という結果に

46.0％が「問い合わせしない」

17.4％が「他社を検討」

12.8％が「事実確認まで保留」

検索結果にネガティブワードが出るだけで、

4人に3人が問い合わせにブレーキをかけることが判明しました。



企業側は問い合わせが来ない理由を把握しづらく、

検索によって「見えない機会損失」が発生している可能性があります。

【調査概要】ネガティブワードによる問い合わせへの影響

調査対象：全国の20～69歳の男女（経営者・役員、会社員、自営業、公務員、主婦、パート・アルバイト、自由業）

調査人数：1,210名

調査時期：2026年2月

調査主体：株式会社フリースクエア

調査方法：インターネットアンケート調査

■ 取引判断への影響 ― 「63％の取引判断に悪い影響を与える」

設問.3

あなたは、会社で取引先や業務委託先の選定・決定に関与する立場です。

ある分野の新たな取引先や業務委託先を検討している場面を想像してください。

GoogleやYahoo!やBingなどの検索エンジンで

候補である企業名を検索したところ、

検索窓（サジェスト）や関連検索結果に

「やばい」「トラブル」「訴訟」「炎上」「不祥事」など、

あなたがネガティブに感じるワードが表示されました。

このような状況を想定した場合、

あなたの判断に最も近いものを選んでください。

▶ 63.1％が取引判断にブレーキ

15.5％が「取引候補から外す」

14.8％が「他社を優先」

32.8％が「判断保留」



「取引候補から外す」よりも「判断保留」が最多となりました。

「リスク回避による保留」が営業からクロージングまでの期間の長期化や競合優位となる可能性を示唆しています。

【調査概要】 ネガティブワードによる取引判断への影響

調査対象：全国の20～69歳の男女（経営者・役員、会社員 、自営業、公務員、自由業）

調査人数：1,201名

調査時期：2026年2月

調査主体：株式会社フリースクエア

調査方法：インターネットアンケート調査

■ 採用・求人応募への影響 ― 「約80％が応募にブレーキをかける」

設問.4

あなたが転職・就職活動を行い、

就職先の選定をしている場面を想像してください。

GoogleやYahoo!、Bingなどの検索エンジンで

候補企業名を検索したところ、

検索窓（サジェスト）や関連検索結果に

「やばい」「パワハラ」「ブラック」「評判悪い」などの

あなたがネガティブに感じるワードが表示されました。



このような状況を想定した場合、

あなたの行動に最も近いものを選んでください。

▶ 約80％が応募にブレーキ／4割が即応募回避

40.4％が「応募を控える」

18.3％が「他社優先」

21.2％が「事実確認まで控える」

今回の調査の中でも、採用・求人への影響が最も大きい結果となりました。

検索結果にネガティブ情報が表示されていると、応募数を減らすことを示唆します。

【調査概要】ネガティブワードによる求人・採用活動への影響

調査対象：全国の20～59歳の男女（会社員、公務員、主婦、パート・アルバイト、自由業、学生）

調査人数：1,202名

調査時期：2026年2月

調査主体：株式会社フリースクエア

調査方法：インターネットアンケート調査

■ 既存顧客への影響 ― 「約66％にネガティブ影響」

設問.5

あなたがすでに利用・取引している企業について、

企業名を検索している場面を想像してください。

GoogleやYahoo!、Bingなどの検索エンジンで

たまたまその企業名を検索したところ、

検索窓（サジェスト）や関連検索結果に

「やばい」「トラブル」「評判悪い」「悪質」などの

あなたがネガティブに感じるワードが表示されていました。

このような状況を想定した場合、

あなたの行動に最も近いものを選んでください。

▶ 約66％が何らかのネガティブ影響／うち約14％が利用金額減少

12.0％が「利用停止」

11.4％が「乗り換え検討」

28.1％が「事実確認ができるまで利用を控える」

13.9％が「利用頻度・利用金額を減少」

既存顧客であっても検索結果に影響を受けることが明らかになりました。

これはLTV低下・リピート率悪化・紹介減少につながります。

【調査概要】ネガティブワードによる既存客・既取引への影響

調査対象：全国の20～69歳の男女（経営者・役員、会社員 、自営業、公務員、自由業）

調査人数：1,205名

調査時期：2026年2月

調査主体：株式会社フリースクエア

調査方法：インターネットアンケート調査

■ 検索が企業の第一印象を決める時代

企業名・商品名・サービス名の検索結果に表示されるネガティブワードは、

・売上を止める（問い合わせ減少）

・採用を止める（応募者の減少）

・成長を止める（取引判断を保留させる）

・LTVを下げる（既存顧客の離脱）

など、企業活動のあらゆる場面に影響する可能性があります。

このような検索にネガティブワードが表示される悪影響は、企業のブランド価値や売上にも関わる問題であり、本調査ではこれを 「検索リスク」 と位置付けています。

検索の見え方の管理は、企業にとって重要なブランドリスク対策の一つと言えます。

■ 調査分析コメント（株式会社フリースクエア）

今回の調査では、企業名検索時に表示されるネガティブワードが、問い合わせ・採用・取引・既存顧客の行動など、企業活動の幅広い領域に影響を与える可能性があることが明らかになりました。

現在、多くの人が企業やサービスについて調べる際、まず検索エンジンを利用します。そのため検索結果に表示される情報は、企業に対する第一印象を左右する要素になっています。

特に検索時にネガティブなワードが表示される場合、実際の事実とは関係なく、企業に対する不安や警戒心を生む可能性があります。

今回の調査結果は、検索結果の見え方が企業の売上・採用・取引・顧客関係などに影響する可能性があることを示しており、企業にとって検索上のブランドリスク管理の重要性を示唆するものと言えるでしょう。

■ 株式会社フリースクエアについて

ブランドを護り、集客で事業の限界を突破するミッションを掲げて、店舗ビジネスを核に展開する攻守統合型マーケティング会社、株式会社フリースクエアは、検索窓（サジェスト）対策・関連ワード対策・ブランディングSEO・SNSを含めたWeb上の風評監視・口コミ対策を中心とした風評被害対策を行っている企業です。独自の技術と実績に基づき、企業の信用回復とブランド価値向上を支援しています。

会社概要

会社名 ：株式会社フリースクエア

所在地 ：東京都渋谷区

設立 ：2011年9月7日

代表取締役：徳島正浩

HP ：https://freesquare.co.jp/

メディア ：https://digitalrisk.college/