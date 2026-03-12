朝3時仕込み、当日完売。北海道・十勝産小豆を氷砂糖で炊く老舗の“極上おはぎ”春彼岸限定販売

株式会社お亀堂

春彼岸--ご先祖様へ感謝を伝える、日本の大切な節目。

創業70年以上の老舗和菓子店・株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、2026年3月17日（火）～23日（月）の春彼岸期間限定で「極上おはぎ」を東三河の直営店舗にて販売いたします。

北海道・十勝産の極上小豆を氷砂糖で丁寧に炊き上げ、木のセイロで蒸したもち米で包む--。

朝3時から仕込み、当日分のみを販売する“出来たて限定”のお彼岸名物です。

今年はさらに炊き工程を見直し、よりなめらかで、よりふっくらとした仕上がりへ進化しました。

■ なぜお彼岸に「おはぎ」なのか

おはぎは、ご先祖様への感謝と敬意を表す“祈りの和菓子”。

小豆の赤色には古来より「邪気を祓う力がある」とされ、春と秋のお彼岸に食べる風習が今も受け継がれています。

核家族化が進み、家族が集まる機会が減る現代。

それでもお彼岸は、「ありがとう」を思い出す時間です。

お亀堂では創業以来、

「その時間にふさわしい、本当に美味しいおはぎを届けたい」

という想いで改良を重ねてきました。

■ 極上おはぎは、ここが違う

１. 北海道十勝産“紫さやか極上小豆” × 氷砂糖

粒立ちが良く、雑味のない高品質小豆を使用。

甘味にはあえて氷砂糖を採用し、角の取れた上品で透明感のある甘さに仕上げています。

くどさのない後味が特徴です。

２. 70年改良を重ねた炊き方

今年は炊き工程をさらに見直し、

弱火でじっくり時間をかけることで、よりなめらかな口あたりを実現。

「毎年同じ」ではなく、“毎年進化するおはぎ”が信条です。

３. 木のセイロ蒸し、もち米100％

十分に吸水させた餅米を、塩加減まで計算し、木のセイロでふっくら蒸し上げます。

蒸気で優しく包み込む製法だからこそ生まれる粒立ちとやわらかさ。

小豆との一体感が“極上”の理由です。

４. 朝3時仕込み、すべて手作り、当日完売

職人総出で朝3時から仕込み開始。

すべて手作り、作り置きは一切せず、その日限りの出来たてのみ販売。

翌日への持ち越しはいたしません。

「最高の一日を、最高の味で。」

これが、お亀堂のおはぎの約束です。

■ 4種類の味わい

・つぶあん

・こしあん

・きなこ

・ごま

それぞれ異なる風味と食感を楽しめます。

※3月21日～23日は「つぶあん」「きなこ」のみ販売

保存料・添加物は一切不使用。

素朴ながら“本物の味”を追求しています。

■ 代表取締役 森貴比古 コメント

「お彼岸は、日本人が“感謝”を思い出す時間だと思っています。

おはぎは、単なる和菓子ではなく、家族の時間をつくる存在。

だからこそ妥協せず、毎年改良を続けています。

この一週間だけの出来たての味を、ぜひ味わっていただきたいです。」

【商品概要】

商品名：極上おはぎ

価格：各320円（税込）

販売期間：

2026年3月17日（火）～3月23日（月）

販売場所：

お亀堂直営各店（豊橋市南小池町164 ほか）

※数量限定・当日完売次第終了

※電話での取り置き可能

【お亀堂について】

株式会社お亀堂は1950年創業の和菓子専門店。

「挑戦と革新」を信条に、保存料に頼らず、手間と技術で勝負する和菓子づくりを続けています。

伝統を守りながらも、現代の暮らしに寄り添う商品開発を通じて、

和菓子文化の未来を切り拓いています。

【会社概要】

株式会社お亀堂

所在地：愛知県豊橋市南小池町164

代表取締役：森貴比古

HP：https://okamedo.jp/

X：https://twitter.com/okamedo_jp

Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/