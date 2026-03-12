テキスト通話アプリ『Jiffcy』、Android版グループテキスト通話機能を新たに追加

株式会社Jiffcy

株式会社Jiffcy（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西村 成城）は、当社が提供するテキスト通話

アプリ『Jiffcy（ジフシー）』のサービスアップデートを行い、2026年3月12日より新たにAndroid版グループテキスト通話機能を追加したことをお知らせいたします。

『Jiffcy』は、テキストで通話をすることができる新感覚のコミュニケーションアプリです。お互いが自分のタイミングで返信する他のメッセージツールと違い、通話状態として接続することで「自分と相手が常にそこにいる」ような、対面に近い感覚が生まれます。

さらに、入力している文字が1文字ずつリアルタイムで表示されるため、打ち終わる前の思考や感情の揺らぎまでもが相手に伝わり、「短くても、温度感のあるやりとりをしたい」「声を出せないけれど、すぐに伝えたい」といったシーンで、よりリアルタイムに、生の感情を届けることが可能です。

■Android版とiOS版のユーザー間でもグループテキスト通話が可能に

今までJiffcyはiOS版のみ提供してきましたが、この度、Android版グループテキスト通話のサービスアップデートをいたしました。

Android版のリリースによって、iPhoneユーザーだけでなくAndroidユーザーもグループテキスト通話を体験できるようになります。iPhoneとAndroid間でのグループテキスト通話も可能です。

これまでOSの違いにより友人間、家族間でJiffcyでグループテキスト通話をすることができなかった方も、ご利用いただくことが可能になります。

Jiffcyのグループ通話画面

Jiffcyのグループテキスト通話イメージ動画（https://x.gd/5H52Y）

■テキスト通話アプリ『Jiffcy』とは

『Jiffcy』はテキストで通話感覚のコミュニケーションができる、便利で新しいテキスト通話アプリです。『Jiffcy』はリアルの友達、家族、恋人と利用する実名SNSです。電話のように相手を呼び出して、相手が応じると入力した文字が１文字ずつ変換前から表示されるリアルタイムトーク（特許取得済）をすることができます。電話している感覚で声を出さずにコミュニケーションをすることができます。

『Jiffcy』はコロナ禍を経て、離れていても対面に近い本物のコミュニケーションができるSNSとして、Z世代、α世代の学生を中心に多くの方に使われています。直近では日経トレンディ「2025年ヒット商品30」にランクイン。また、「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'25 / 第31回AMD Award」優秀賞を受賞いたしました。

■Jiffcy ダウンロード

以下のURLよりJiffcyをダウンロードいただけます。

https://jiffcy.go.link/19XLX

■会社概要

社名：株式会社Jiffcy

本社所在地：東京都新宿区中里町29番地3 菱秀神楽坂ビル10F

代表者：代表取締役CEO 西村 成城

事業内容：インターネットサービス

設立：2018年1月

HP：https://jiffcy.com

