株式会社ドラEVER、「従来型与信に依存しない新しい車両導入モデル」トラック割賦販売サービス「がんばろ～ん」を提供開始～信用力ではなく、トラックの“稼ぐ力”で車両を導入できる新しい仕組み～
「従来型与信に依存しない新しい車両導入モデル」増車の新しい選択肢
運送業界において、事業を拡大するためにはトラックの増車が不可欠です。しかし、以下のような課題により車両手配を断念するケースが多く見られます。
・創業直後や増車のタイミングで、銀行融資やリース審査が通らない
・仕事の引き合いはあるのに、車両がなく受注できない
・財務基盤が弱いために、事業拡大の機会を逃している
従来の金融機関による融資やリース審査は企業の決算内容（BS）に大きく依存しており 、事業意欲があってもトラックを確保できない「一般ローン不可層」が存在することが業界の大きな課題となっています 。
ドラEVERだからできる信用力に頼らず、トラックで働ける新しい仕組み
「ドラEVER がんばろ～ん」は、企業への与信ではなく、トラックの「稼働力」を評価する新しい車両導入サービスです。 本事業は債務超過企業への与信ではなく、導入した車両単体が稼働して生み出すキャッシュフローを返済原資とする全く新しい金融モデルを採用しています。これにより、精緻な企業与信は原則行わず、反社会的勢力等の基本的適格性チェックのみで迅速に取引を開始でき、事業用トラックをすぐに用意することが可能です。
ドライバー求人サイトや運送業向け基幹システム「運SOUL」を通じて業界に深く入り込み、現場の実態を熟知しているドラEVERだから実現できる画期的なサービスです。
「ドラEVER がんばろ～ん」の3つの特徴
1. 企業信用ではなく「車両の稼働力」で審査
企業のバランスシート（BS）ではなく、車両1台単位が稼働して生み出すキャッシュフローを返済原資として評価します。
2. リスクを抑えた独自の割賦販売スキーム
本サービスは貸金業ではなく、当社が保有する実物資産（車両）を提供する「所有権留保特約付き売買」です。
・初期費用と分割払い：分割払いのうち、返済比率を契約初年度に寄せた支払計画とすることで、早期に元本回収を進め、リスクを抑制する仕組みとしています。
・損失限定と所有権移転：万が一お支払いに遅れが生じた場合でも、所有権留保に基づき車両資産を適切に管理することでリスクを抑制する仕組みとなっています。なお、すべてのお支払いが完了した時点で、お客様へ所有権が移転し完全な自社資産となります。
3. 安心でシンプルな契約体制
一般的なローンで求められがちな無理な個人保証は求めません（該当する場合）。後出し条件のないシンプルな契約で、契約期間中も相談窓口や車両管理のサポートを提供します。
「がんばろ～ん」が向いている事業者・メリット
本サービスは、以下のような運送事業者を主な対象としています。
【向いている運送会社様】
・早くトラックが必要な方
・仕事はあるが財務が弱い、または銀行や一般リースが使えない方
【導入のメリット】
・初期費用を抑制：全額キャッシュでの購入に比べ、初期費用を抑えてトラックを導入できます。
・決算・保証に依存しない：過去の決算書に依存しにくく、無理な個人保証も回避しやすい仕組みです。
・シンプルな契約体制：契約期間中も充実したサポート体制が整っています。
今後の展開
株式会社ドラEVERは、「実物資産×稼働キャッシュフロー×損失限定」という独自のスキームにより、これまで車両調達が困難だった層の低リスク化を実現しました 。 今後も、トラックが必要な運送会社様に「すぐ用意できる」環境を提供し 、意欲ある事業者様の事業拡大を強力にバックアップしてまいります。運送業界の持続可能な発展に向けて、現場の実態に即したサービス展開を続けてまいります。
株式会社ドラEVERについて
会社名：株式会社ドラEVER
所在地：〒105-0004 東京都港区新橋5-34-3 栄進開発ビル4階
代表者：岡野 照彦
設立：2017年1月
資本金：100,000千円
事業内容：インターネットを利用した運送会社サポートサービスの提供
▼基幹システム「運SOUL」
https://doraever.jp/lp_unsoul
▼求人サイト「ドラEVER」
https://doraever.jp/
▼コーポレートサイト
https://driverforever.com/
ドラEVERは、2017年の創業以来、ドライバー専門の求人サイトを通じて全国のドライバーと運送企業をつなぐプラットフォームを提供してまいりました。
現在では、求人事業で培ったノウハウを活かし、運送業向け基幹システム「運SOUL」の開発・提供を通じて、運送業界のDX化・生産性向上・人材確保支援に取り組んでいます。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ドラEVER
TEL：048-645-4192
E-mail：marketing@doraever.jp
マーケティング担当：鈴木