SoVeCの「音のXR体験」がムーミンバレーパーク「エンマの劇場」に初の常設導入

SoVeC株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：上川 衛、以下「SoVeC」）は、同社が提供する「音のXR体験」が、ムーミンバレーパーク（埼玉県飯能市）の「エンマの劇場」に、初の常設導入として採用されたことをお知らせします。

2026年3月14日（土）のリニューアルオープンに合わせ、立体音響を中心に、照明を統合したマルチモーダル演出環境を構築。リニューアル後の新ステージ「ショートストーリー～春のしらべ～」にて、SoVeCが音響コンテンツ制作を担当し、物語世界への没入感を高める新たな体験を提供します。

■「音のXR体験」がエンマの劇場に導入

(C)Moomin Characters(TM)

SoVeCの「音のXR体験」は、ゲームサウンドエンジンvaud*¹がリアルタイムに生成するインタラクティブなサウンドを、ソニーの立体音響プレイヤー*²があらゆる形状の空間に配置した複数のスピーカーを統合制御することで、思い通りの空間体験を実現します。

今回の導入では、劇場全体を包み込むように配置されたスピーカー群による立体音響演出に加え、照明演出システムをプロデュース。SoVeCは株式会社ユニオンサウンドシステムと共に、これらの演出機材の選定から施工、システム構築までを一貫して担当し、これまで培ってきたノウハウを活かしたマルチモーダル演出環境を実現しました。

*¹ 寺坂波操株式会社が開発したインタラクティブサウンドエンジンvaud

*² ソニー株式会社技術開発研究所が開発した立体音響技術

▶︎ 詳細はこちら：https://www.sovec.net/spatial-xr-sound-experience/

■新ステージ「ショートストーリー～春のしらべ～」で立体音響演出を提供

リニューアル後の目玉コンテンツ「ショートストーリー～春のしらべ～」では、SoVeCが音響コンテンツ制作を担当。立体音響による臨場感あふれるサウンドデザインと、光が連動するマルチモーダル演出により、ムーミンの物語の世界観をより深く味わえる体験を創出しています。

■「エンマの劇場」リニューアル概要

(C)Moomin Characters(TM)

・2026年3月14日（土）、全天候型シアターとしてリニューアルオープン

・高さ10m・最大幅30mの変形多角形テント構造を採用

・4m×7mの大型LEDスクリーンや音響・照明設備を刷新

・地元・飯能市の「西川材」を使用したベンチを約300席を設置（取り外し可能）

・天候に左右されずショーを楽しめる快適な鑑賞環境へアップデート

・「エンマの劇場」詳細：https://metsa-hanno.com/place/237/

