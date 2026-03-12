株式会社ビットキーとエンジニア選手権CoREのスポンサー契約を締結！

一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構

一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構（所在地：京都府相楽郡精華町、代表理事：川節拓実）はこのたび、株式会社ビットキー（所在地：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：寳槻 昌則）とエンジニア選手権CoREの最上位スポンサーであるエメラルドスポンサー契約を締結いたしましたことをお知らせします。

エンジニア選手権 CoREとは

The Championship of Robotics Engineers、通称CoRE（コア）とは次世代のエンジニア”挑戦的共創人材”を育成するための、ロボット競技を核としたエンジニア選手権です。10歳以上であれば年齢制限無く、生徒・学生から現役エンジニア、初心者から経験者まで誰でも参加でき、チームで大型ロボットを開発する過程でエンジニアリングとチームワークを総合的に楽しく学べる機会を提供します。エンジニア個人やそのチーム自体の評価が最も重要であり、当日のロボット競技の結果だけではなく、チーム活動や提出資料等の総合力を加味した総合優勝制度や個人表彰制度を設けています。これにより様々な観点でエンジニア個人やチームとしての能力を測り、これまでスポットライトが当たることが少なかったエンジニア個人を評価し、本機構が定義する次世代のエンジニア“挑戦的共創人材"とチームを育成します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CRIbSfRB23k ]

株式会社ビットキーについて

株式会社ビットキーは、「つなげよう。人は、もっと自由になれる。」をミッション・ビジョンに掲げ、コネクトプラットフォーム「homehub」 「workhub」を展開しています。マンションやオフィスビルをはじめ、空港、庁舎、物流施設など、幅広い場所で利用されています。スマートロックをはじめとした“ハード”と、システムやサービスなどの“ソフト”をシームレスに連携させることで、新たな暮らし方や働き方の創出を目指しています。

株式会社ビットキー 執行役員 VPoE、Bitkey Prototyping Lab 佐藤正大様 コメント

今回、未来のテクノロジーを牽引する次世代エンジニアの皆様の情熱と創造力に共感し、CoREへの協賛を決定いたしました。ハードとソフトが高度に絡み合うロボティクス分野の発展を応援するとともに、参加者の皆様が持つ無限の可能性が、より人々が自由に暮らし、いきいきと働けるような社会の実現の力となることを心より期待しています。

次世代ロボットエンジニア支援機構 代表理事 川節拓実 コメント

このたび、株式会社ビットキー様にエンジニア選手権CoREの最上位スポンサー様としてご参画いただけますことを大変光栄に存じます。CoREという新たなエンジニア育成のためのコミュニティをともに育てる必要性にご賛同いただきましたことに厚く御礼申し上げます。産業界では人手不足が叫ばれる中、引き続き挑戦的共創人材をCoREから輩出してエンジニアの裾野の拡大に尽力して参る所存です。

詳細情報

株式会社ビットキー

所在地：東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン9F

代表者：代表取締役社長 CEO 寳槻昌則

設立：2018年5月16日

URL：https://bitkey.co.jp/

事業概要：ID認証・認可のためのプラットフォーム「bitkey Platform」の企画・開発・運用

コネクトプラットフォーム「homehub」「workhub」の企画・開発・販売

スマートロック等のハードウェア製品の企画・開発・販売

一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構（通称：Scramble）

所在地：京都府相楽郡精華町精華台7-5-1 けいはんなオープンイノベーションセンター209号室

代表者：代表理事 川節拓実（京都大学講師）

設立：2020年5月

URL：https://scramble-robot.org/

事業内容：次世代のエンジニア“挑戦的共創人材”の育成、地域ロボット部活動“ジュニアロボットチーム”の企画運営、エンジニア選手権（通称コア）の企画運営、高校向けロボット・AI教材の企画販売